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В космосе впервые в истории вырастили цветок
03.12.2017 Части света
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Наши читатели постарше наверняка смотрели советский фантастический фильм «Мечте навстречу» 1963 года и наверняка помнят слова из звучавшей в этом фильме песне «Утверждают космонавты и мечтатели, что Марсе будут яблони цвести». К сожалению, до яблонь на Марсе еще придется немного подождать, но дело, поверьте, движется именно к этому! На Международной космической станции впервые в истории космонавтики расцвел цветок. :
Астронавт Скотт Келли с борта МКС сообщил на своей страничке в «Твиттере», что на станции вырастили первый в истории цветок оранжевой циннии. Выращивание цветка проходило в специально привезенной на станцию портативной теплице «Veggie».
Цинния является вторым растением, которое ученые решили проверить на способность расти в условиях невесомости. Первым растением, напомним, был выращенный в той же портативной теплице салат-латук, который после созревания был съеден членами экипажа МКС, в прошлом году. В этот раз астрономы решили попробовать провести тот же эксперимент, но уже с декоративными растениями.
«Первый цветок распустился в космосе!», — сообщил Скотт Келли на своей страничке в «Твиттер».
«Да, в космосе есть и другие формы жизни», — пошутил Келли чуть позже.
Следует отметить, что эксперимент по выращиванию цветов в космосе для наблюдения за их размножением в условиях невесомости проводился в прошлом декабре. Однако закончился неудачно. Второй эксперимент оказался, как видим, гораздо удачнее.
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