В космосе впервые в истории вырастили цветок

Астронавт Скотт Келли с борта МКС сообщил на своей страничке в «Твиттере», что на станции вырастили первый в истории цветок оранжевой циннии. Выращивание цветка проходило в специально привезенной на станцию портативной теплице «Veggie».

Цинния является вторым растением, которое ученые решили проверить на способность расти в условиях невесомости. Первым растением, напомним, был выращенный в той же портативной теплице салат-латук, который после созревания был съеден членами экипажа МКС, в прошлом году. В этот раз астрономы решили попробовать провести тот же эксперимент, но уже с декоративными растениями.

«Первый цветок распустился в космосе!», — сообщил Скотт Келли на своей страничке в «Твиттер».

«Да, в космосе есть и другие формы жизни», — пошутил Келли чуть позже.

Следует отметить, что эксперимент по выращиванию цветов в космосе для наблюдения за их размножением в условиях невесомости проводился в прошлом декабре. Однако закончился неудачно. Второй эксперимент оказался, как видим, гораздо удачнее.