Реклама

Gallery

1383795003_thumb_pol-hell-e-byvshiiy-ministr-oborony-kanady-dvoe-inoplanetyan-rabotayut-na-pravitel-stvo-ssha_4 1390586764_dmitriiy-donskoiy-pobeditel-ordy_4 1394908561_koru-mozga-podobna-babochke The Windows District 1407539702_chuzhie-miry-astronomicheskie-otkrytiya-2013-goda_3 1407539703_chuzhie-miry-astronomicheskie-otkrytiya-2013-goda_8 1410416101_astronomy-god-nablyudayut-za-zagadochnoiy-kometoiy-kotoraya-nesetsya-navstrechu-solncu_1 1397925901_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

В космосе впервые в истории вырастили цветок

03.12.2017 Части света   Нет комментариев

В космосе впервые в истории вырастили цветок

Наши читатели постарше наверняка смотрели советский фантастический фильм «Мечте навстречу» 1963 года и наверняка помнят слова из звучавшей в этом фильме песне «Утверждают космонавты и мечтатели, что Марсе будут яблони цвести». К сожалению, до яблонь на Марсе еще придется немного подождать, но дело, поверьте, движется именно к этому! На Международной космической станции впервые в истории космонавтики расцвел цветок.

:

Астронавт Скотт Келли с борта МКС сообщил на своей страничке в «Твиттере», что на станции вырастили первый в истории цветок оранжевой циннии. Выращивание цветка проходило в специально привезенной на станцию портативной теплице «Veggie».

Цинния является вторым растением, которое ученые решили проверить на способность расти в условиях невесомости. Первым растением, напомним, был выращенный в той же портативной теплице салат-латук, который после созревания был съеден членами экипажа МКС, в прошлом году. В этот раз астрономы решили попробовать провести тот же эксперимент, но уже с декоративными растениями.

«Первый цветок распустился в космосе!», — сообщил Скотт Келли на своей страничке в «Твиттер».

«Да, в космосе есть и другие формы жизни», — пошутил Келли чуть позже.

Следует отметить, что эксперимент по выращиванию цветов в космосе для наблюдения за их размножением в условиях невесомости проводился в прошлом декабре. Однако закончился неудачно. Второй эксперимент оказался, как видим, гораздо удачнее.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Впервые, вырастили, истории, космосе, цветок

Похожие сообщения:

?>