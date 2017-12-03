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Звезда KIC 8462852 цитадель инопланетной цивилизации
03.12.2017 Части света
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Звезда KIC 8462852 снова стала кандидатом на существование в ее
окрестностях внеземной жизни, поддерживаемой окружающими светило
инопланетными мегаструктурами. Результаты исследований астроном Брэдли
Шефер из Университета штата Луизиана опубликовал на сайте arXiv.org, а кратко о них сообщает New Scientist. :
Звезда
KIC 8462852 интересна тем, что ее светимость со строгой периодичностью
меняется на 22 процента. В качестве объяснения этого явления ряд ученых
предположил, что она может быть окружена сферой Дайсона, которую создала
живущая в ее окрестностях инопланетная цивилизация.
Другая точка
зрения предполагает, что KIC 8462852 окружена облаком из множества
комет и астероидов. Однако такие образования возможны лишь вблизи
молодых звезд, к числу которых KIC 8462852 не относится.
Шефер
провел исследования фотографических пленок в астрономических архивах
Гарвардского университета и обнаружил, что в период с 1890 по 1989 год
светимость KIC 8462852 сократилась на 20 процентов. Ученый также
попробовал подсчитать возможное число комет у звезды.
Для
обеспечения наблюдаемого изменения яркости KIC 8462852 потребовалось бы
648 тысяч комет, ядро каждой из которых в диаметре достигало бы не менее
200 километров. Поскольку последнее представляется невозможным, ученый
полагает, что кометное объяснение изменения светимости KIC 8462852
неверно.
Астроном скептически относится к тому, что инопланетная
цивилизация смогла бы закрывать пятую часть диска звезды (и таким
образом менять ее светимость), однако соглашается с тем, что другие
объяснения подобного поведения KIC 8462852 пока не найдены.
Двойная
звезда KIC 8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в
созвездии Лебедя. Масса и радиус крупнейшего ее светила примерно в 1,5
раза больше, чем у Солнца. Компаньон большой звезды в три раза легче
крупной и находится на расстоянии 885 астрономических единиц от нее.
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