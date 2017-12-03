Звезда KIC 8462852 цитадель инопланетной цивилизации

Звезда

KIC 8462852 интересна тем, что ее светимость со строгой периодичностью

меняется на 22 процента. В качестве объяснения этого явления ряд ученых

предположил, что она может быть окружена сферой Дайсона, которую создала

живущая в ее окрестностях инопланетная цивилизация.

Другая точка

зрения предполагает, что KIC 8462852 окружена облаком из множества

комет и астероидов. Однако такие образования возможны лишь вблизи

молодых звезд, к числу которых KIC 8462852 не относится.

Шефер

провел исследования фотографических пленок в астрономических архивах

Гарвардского университета и обнаружил, что в период с 1890 по 1989 год

светимость KIC 8462852 сократилась на 20 процентов. Ученый также

попробовал подсчитать возможное число комет у звезды.

Для

обеспечения наблюдаемого изменения яркости KIC 8462852 потребовалось бы

648 тысяч комет, ядро каждой из которых в диаметре достигало бы не менее

200 километров. Поскольку последнее представляется невозможным, ученый

полагает, что кометное объяснение изменения светимости KIC 8462852

неверно.

Астроном скептически относится к тому, что инопланетная

цивилизация смогла бы закрывать пятую часть диска звезды (и таким

образом менять ее светимость), однако соглашается с тем, что другие

объяснения подобного поведения KIC 8462852 пока не найдены.

Двойная

звезда KIC 8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в

созвездии Лебедя. Масса и радиус крупнейшего ее светила примерно в 1,5

раза больше, чем у Солнца. Компаньон большой звезды в три раза легче

крупной и находится на расстоянии 885 астрономических единиц от нее.