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Обсерватория LIGO в третий разобнаруживает гравитационные волны

04.12.2017 Части света   Нет комментариев

Обсерватория LIGO в третий разобнаруживает гравитационные волны

Гравитационно-волновая обсерватория Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) произвела третье по счету обнаружение гравитационных волн, ряби пространства и времени, продемонстрировав таким образом, что новый путь в астрономии надежно проложен и со временем становится все шире. Так же, как и в случае двух предыдущих обнаружений, эти волны были сгенерированы двумя черными дырами, сливающимися воедино с образованием более крупной по размерам черной дыры.
Эта вновь обнаруженная черная дыра, сформировавшаяся при столкновении, имеет массу порядка 49 масс Солнца. Это ставит её по массе в ряду между черными дырами, обнаруженными обсерваторией LIGO прежде, массы которых составляют соответственно 62 (первое обнаружение) и 21 (второе обнаружение) массу Солнца.
«У нас есть новые подтверждения существования черных дыр звездных масс, масса которых превышает 20 солнечных масс – объектов, о существовании которых нам не было известно до обнаружения их при помощи обсерватории LIGO», — сказал Дэвид Шумэйкер (David Shoemaker) из Массачусетского технологического института, США, недавно избранный на роль представителя научной организации LIGO Scientific Collaboration (LSC), включающей более чем 1000 ученых со всего мира. Совместно с коллаборацией LSC работу в рамках проекта LIGO ведет европейская организация Virgo Collaboration.
Обсерватория LIGO произвела первое обнаружение гравитационных волн в сентябре 2015 г., и с тех пор оборудование обсерватории было усовершенствовано в рамках программы под названием Advanced LIGO. Второе обнаружение состоялось в декабре 2015 г. Третье обнаружение, получившее название GW170104, состоялось 4 января 2017 г. В отличие от двух предыдущих обнаружений, в которых черные дыры располагались относительно недалеко от нашей Галактики (на расстояниях 1,3 и 1,4 миллиарда световых лет соответственно), эта, последняя пара черных дыр располагается значительно дальше от нас, на расстоянии порядка 3 миллиардов световых лет.
Эти новые наблюдения также позволили сделать предположение о направлениях собственного вращения черных дыр. По полученным обсерваторией LIGO в ходе последнего обнаружения данным ученые смогли рассчитать, что направления собственного вращения двух объединяющихся черных дыр, скорее всего, не совпадают. Это может говорить о том, что система этих черных дыр образовалась в результате соединения уже «готовых» черных дыр, например, в тесном звездном скоплении, а не в результате эволюции системы из двух звезд.

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Метки:  гравитационные, обсерватория, разобнаруживает, Третий

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