На Марсе существовали стратифицированные озера

Передо мной лежит несколько брошюр – дайджестов об НЛО и десятки вырезок из всевозможных газет со множеством сообщений и свидетельств о наблюдениях НЛО, о контактах с инопланетянами, о крушениях «летающих тарелок» и об исследованиях трупов нлонавтов в... Подробнее