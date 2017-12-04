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На Марсе существовали стратифицированные озера

04.12.2017 Части света   Нет комментариев

На Марсе существовали стратифицированные озера

Данные, полученные марсоходом Curiosity, свидетельствуют о существовании в прошлом на поверхности Марса стратифицированных озер, в которых в разных слоях были созданы свои специфические условия, сообщается на сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории. 
Так на фотографии, сделанной камерой Mastcam аппарата в 2014 году, видна порода, которая похожа на слоистые донные отложения, обычно встречающиеся на Земле в тех местах, где стекающая вода поступает в озеро.
О том, что это озеро было неоднородным, можно судить о различных донных отложениях на разных глубинах.
Так слои на небольшой глубине озера кратера Гейла богаты гематитами и филлосиликатами, а более глубокие слои – магнетитом и кремнием.
На Марсе существовали стратифицированные озера
По словам ученых, многообразие условий среды создавало предпосылки для появления различных типов микроорганизмов.
С момента своей посадки марсоход Curiosity успел пройти более 16 км. Время нахождения аппарата на Красной планете составляет уже более 1,7 тыс. солов.

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Метки:  стратифицированные, существовали

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