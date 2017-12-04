«Летающие тарелки» с научной точки зрения

В России и странах СНГ эта проблема исследуется уже 50 лет (юбилей), но один из исследователей Юрий Фомин написал: «Количество наблюдений НЛО увеличивается с каждым годом, исчисляется уже сотнями тысяч. Сообщения, очень разнообразные по своему характеру, поступают со всех континентов планеты. Уже в конце пятидесятых годов четко определилось явное противоречие между обилием фактического материала по наблюдениям НЛО и полной несостоятельностью попыток объяснения природы этого явления… Единственным (?! – Н.Н) объяснением этого может быть то, что мы сталкиваемся с новыми качественными категориями, которые не могут быть объяснены с позиций нашего уровня знаний, наших мировоззренческих концепций… Нельзя понять принцип работы электрического двигателя, не имея ни малейшего представления об электричестве и магнетизме».

Эта фраза является неким ключом, кодом к разгадке полной несостоятельности попыток объяснения природы явления НЛО. Она показывает, насколько современные исследователи пренебрегли материалистическими философскими принципами, закодировали себя от понимания смысла и задач физики, насколько они беспомощны в логических умозаключениях и как заморочили себе голову новыми методами формалистско – релятивистской физики.

Во-первых, ни на какие новые категории, тем более качественные, свойства и поведение НЛО указать не могут. Имеются просто необъясненные факты, и это связано не столько с уровнем знаний, сколько с нашими мировоззренческими концепциями, навязанными нам релятивистской физикой.

Во-вторых, Фомин хотел сказать, что и он, и современные физики понимают принцип работы электродвигателя, поскольку имеют представление об электричестве и магнетизме. Ничего подобного: наши представления об электромагнетизме – некий набор эмпирических формул и правил, типа правой и левой руки, ометания контуром проводника площади сечения магнитного потока и т.п. В этом случае нельзя считать, что принцип работы электродвигателя нам понятен.

И в-третьих, объяснить-то, особенно с позиций релятивистской физики любое явление проще всего, поскольку, по словам Фейнмана, «нуками можно объяснить любые туки» (сам он, к сожалению, широко пользовался этим методом, оставив после себя мировую «нуковую» школу по физике элементарных частиц). Можно сказать, например, что инопланетяне научились «протыкать пространство – время», прилетая к нам из 12-го измерения (!?), используя для этого антигравитацию (!?) или что-нибудь в этом роде. У нас на планете очень много физиков, которые разрабатывают теории n-мерных пространств, суперструн и прочие «шармы». Но пусть они попробуют сделать хоть какой-нибудь намек на возможность эксперимента, на практическую реализацию, вселяющую надежду когда-либо показать реальность какого-либо измерения выше третьего. Такого намека нет, быть не может и не будет, поскольку наука и игра фантазии – несовместимые вещи.

Наука – установление связей между явлениями материального мира, причин и следствий, открытие законов природы с помощью логических умозаключений, опирающихся на наиболее полный набор наблюдений, фактов и экспериментов. Она никогда не может прерывать своего развития и возникать из ничего: прежде чем предложить новую категорию – инвариант, каковыми являются пространство, время и масса, необходимы основательные доказательства неверности старых и необходимости новых. Неправомерное введение нового инварианта – скорости света релятивистами привело физику в объятия фидеизма и вульгарной математизации.

В ранее опубликованных статьях («Н.К.», №56, 65, 73) мною показана несостоятельность релятивистской физики и формального метода в электродинамике и квантовой механике. Возврат к классической механике с ее инвариантами, к причинности, к эфиру и волновой природе света позволяет мне высказать реальную гипотезу о механизме НЛО, которая описывает все «сказочные» свойства этого явления, не прибегая к псевдонаучным фантазиям, и позволяет ее проверку экспериментом.

На мой взгляд, систему уравнений реактивного двигателя «летающей тарелки» написал в 1861…1862 гг. Максвелл. Правда, он моделировал движения и напряжения эфира, чтобы описать электромагнитные явления, и ни о какой «тарелке» думать не мог… Уравнения приобрели современный вид после того, как над ними «поколдовали» Дж.Дж. Томсон, Г. Герц, О. Хевисайд и Х. Лоренц, но в это время уже мало кто обращал внимание на «эфирные леса».

Уравнения электродинамики поле – поле Максвелла и Герца просто напрашиваются в уравнения реактивного двигателя, рабочим телом которого является эфир. Представляю я это примерно так: смоделировав вихревое магнитное поле, какое существует возле проводника с током, можно в конечном счете получить по его оси истечение эфира. Достижение истечения эфира должно пройти несколько этапов развития и привести к интересным явлениям, которые можно охарактеризовать так:

свечение, поляризованные лучи, электрические и магнитные поля;

оптические эффекты, появление размытости очертаний и полной невидимости реактивной установки;

эффекты притяжения (тяги), либо отталкивания (давления);

безынерционное движение (уменьшение сил инерции).

Первые три пункта, если считать эфир светоносной средой и причиной электрических и магнитных явлений, объяснить достаточно просто. Что же касается четвертого пункта, то здесь речь идет о явлении движения по инерции, т.е. принципе относительности Галилея.

Инерция – это взаимодействие тел с эфиром. Если эфир перед движущимся телом будет разрежен (что и происходит в данном случае, так как эфирный реактивный двигатель отсасывает его впереди себя), то силы инерции будут сильно уменьшены, и тело сможет двигаться с большими ускорениями, не испытывая перегрузок и не требуя больших затрат энергии.

Техническое исполнение такого двигателя предполагает отсутствие механизмов, которые мы привыкли видеть в современных средствах передвижения. Единственная движущаяся часть – тонкая металлическая лента (полоса), замкнутая в цилиндр, выполненная из композита редкоземельных металлов, сильный постоянный магнит с замкнутыми на себя полюсами. Она может вращаться, не касаясь других частей (на магнитных подушках). Инициировать вращение замкнутой на себя магнитной ленты можно (предположительно), пропуская по ее оси ток…

Не зная принципа работы эфирного двигателя, наш землянин – механик, осмотрев его, попадет в тупик: нет ни камер сгорания, ни сопла, ни аэродинамических поверхностей (они как раз есть, так как для равномерного действия эфира более всего подходит диск), ни передающих, ведущих и толкающих механизмов… Вращение магнитной ленты создает впереди вакуум эфира, а позади – давление. Происходит выдавливание механизма в разряженный эфир. Разряженный эфир является плохим проводником электромагнитных колебаний, как и разряженный воздух для звука. Изображение исчезает…

Нервы человека и животных являются проводниками электрических сигналов, соединяющими воедино все живые клетки организма. Мозг человека – сложнейший компьютер, в котором также царствуют электромагнитные явления. Не удивительно, что нлонавты обязательно должны быть одеты в экранирующие костюмы, которые спасают их от сильных электрических и магнитных полей. Нлонавты, зная о губительном влиянии электрических полей на живые организмы, старательно избегают близких посадок и пролетов возле людей. А чтобы как можно меньше навредить живым организмам, они делают посадки во время их ночного сна.

«Летающая тарелка» может быть любой величины: от ручного оружия типа фонарика для поражения цели пучком электрического поля и «ранца» для индивидуального передвижения в атмосфере до громадного космического корабля. Под кажущейся простотой механизма скрываются высокие технологии изготовления магнитной ленты и схем управления полетом. Так, лента должна быть выполнена из очень прочного магнитотвердого материала, равномерной по толщине и иметь точку Кюри при высокой температуре.

Исходя из данных астрономических наблюдений и результатов астрогеологии, есть основание полагать, что Галактика развивается от центра (зародыша) масс, постепенно распространяясь к периферии, выбрасывая вначале массу в виде газопылевых облаков, которые, в свою очередь, образуют звезды. Новые звезды тоже выбрасывают газопылевые облака… И этот процесс продолжается до тех пор, пока масса новых звезд не будет равной примерно величине нашего Солнца.

Каждая звезда, выбрасывая «лишнюю» массу в пространство, одновременно «строит», выращивает вокруг себя планетную систему. Возникновение, развитие и существование планетных систем является результатом строгих физических закономерностей, и чем ближе они к периферии Галактики, тем моложе.

Планетные системы возле звезд – обязательное явление, а наша Солнечная система – одна из самых молодых, так как мы находимся на периферии Галактики. Химический состав, как и примерная величина планет в планетных системах, есть результат Максвелловского распределения по энергиям выбрасываемого вещества центральной звездой и фундаментальных законов квантовой гравитации, и, значит, если элементарный состав звезд не сильно отличается, то и планетные системы должны быть достаточно похожими. Можно поэтому ожидать, что вторая, третья или четвертая планета возле каждой звезды заселена разумными существами типа человека. Человечество развивается по неким общим законам, и если предположить, что близлежащий слой звезд, расположенный по направлению к центру Галактики, опережает наш слой по времени возникновения на несколько миллионов лет, то и цивилизации могут быть старше нас на столько же.

Судя по частоте и разнообразию НЛО, посещающих Землю, можно сделать вывод о том, что прилетают они из нескольких слоев звезд в окрестности Солнечной системы. Наша цивилизация для них – одна из отсталых не только по социальному развитию, но и по техническому. Их прилеты связаны, скорее всего, с утилитарными надобностями: изучить разнообразие живого мира, «взглянуть» на свое прошлое, внести в каталог еще одну цивилизацию, сделать промежуточную посадку и т.д. Я предполагаю, что мы интересны еще тем, что наша наука «проскочила» мимо глобального тривиального физического явления, на котором основан механизм летающих тарелок, и мы изощряемся в двигателях внутреннего сгорания, в ракетах на жидком и твердом топливе, в атомной энергии…

«Наука Казахстана», №99, 15 августа 1997 г.