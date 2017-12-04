Боитесь ли вы инопланетян?



Либо им будет не интересно вступать в контакт с другими разумными видами

Либо их интерес и намерения будут приветливые или доброжелательными

Либо их интерес и намерения будут откровенно враждебными

Первый сценарий кажется наименее вероятным. Какой может быть причина освоения космоса, если ты не заинтересован во вступлении в контакт с другими видами? Как бы то ни было, если им не интересно, они и не прилетят сюда.



Контакт

Вторая возможность немного более интригующая. Представьте себе доброжелательный вид путешествующих инопланетян, подобно вулканцам из «Стар Трека». Если они выяснили, как успешно преодолевать расстояния между звездами, значит у них есть технологии, которые на сотни лет опережают наши собственные, а может быть на тысячи или на десятки тысяч. В нашем мире достаточно проблем – мы пытаемся овладеть собственной планетой, и у нас есть ресурсы целого мира, Солнечной системы и большого, дающего энергию Солнца. Если вид, который посетит Землю, будет разумным и доброжелательным, он может найти решения для проблем, с которыми люди только-только начинают бороться. Встреча с такой цивилизацией будет нам лишь на пользу.



Наш страх перед инопланетянами и их возможной враждебности по отношению к нам формирует неверное о них представление

И третий сценарий – источник всех наших страхов. Он объединяет заявления Брина, Питера Уоттса и Хокинга:



«Наихудшая ошибка первого контакта, которую совершали на протяжении всей истории разные личности по обе стороны каждого нового противостояния, была неудачной привычкой делать предположения. Зачастую она оказывалась фатальной». — Дэвид Брин

«…если лучшие игрушки вдруг окажутся в руках тех, кто всегда помнил, что жизнь – это война против разумного оппонента, что говорить о расе, машины которой путешествуют между звездами?». — Питер Уоттс

«Если инопланетяне посетят нас, исход может быть таким же, как когда Колумб высадился в Америке, что не очень хорошо обернулось для коренных американцев. Нам достаточно посмотреть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь может стать чем-то, с чем нам не хотелось бы сталкиваться». — Стивен Хокинг



Разумеется, если посмотреть на наше собственное поведение, у нас будут все основания опасаться инопланетян. Если они похожи на нас, с историей пренебрежения к жизни, обществам и цивилизациям, которые отличаются от наших собственных, наши опасения будут законными. Независимо от того, что они хотят от нас – нашей планеты, наших природных ресурсов, нашего кислорода, наших умов – весьма вероятно, что мы не сможем защитить себя от того, что может быть их лучшими, превосходящими наши, технологиями. Если они будут враждебны к людям или безразличны к нашим жизням, но заинтересованы в чем-то, что есть в нашем мире, может вообще не быть способа спастись от них. Это будет гибель человечества.

Именно этот сценарий пугает многих из нас. Но разве он основан на реальности, разве есть хоть одна обоснованная причина не отправлять наши сообщения, космические аппараты и информацию к другим звездам? Конечно, нет. Только представьте возможности. Если бы инопланетянам нужны были природные ресурсы, редкие элементы, им было бы лучше посетить планету из этих элементов; нет никакого резона лететь за этим к Земле. Если бы им нужен был молекулярный кислород, у них наверняка была бы астрономическая технология для поиска молекулярных сигнатур в атмосферах экзопланет. На Земле она была уже в 21 веке. Фактически, если бы они вообще интересовались обитаемыми мирами и если бы их цель состояла в их уничтожении, они могли бы использовать методы и технологии, которые мы уже предусмотрели и может выявить заблаговременно.

Как отраженный солнечный свет на планете, так и поглощенный солнечный свет, прошедший через атмосферу, обеспечивают два способа измерения атмосферного содержания и поверхностных свойств отдаленных миров

Если бы кто-то действительно интересовался поиском Земли из-за ее физических или биологических свойств, он мог бы сделать это удаленно. Более того, наблюдать удаленно гораздо проще, чем посылать космический корабль через весь космос; если они могут сделать последнее, то несомненно и первое. Мы уже сами ищем планеты, учимся измерять их свойства, пытаемся понять, как искать на них жизнь, нужные элементы, атмосферное содержание и так далее. Если умные инопланетяне существуют, их умения и познания в астрономии должны намного превосходить наши собственные.



Другими словами, если вы ищете мир для сбора ресурсов, а Земля – то, что нужно, вы найдете нас даже если мы будем прятаться. Любое сообщение, которое сообщает, что «мы здесь», послужит старой новостью для всех, кто ищет нас по какой-либо причине, кроме как желая вступить в контакт с другим разумным, сознательным, технологически развитым видом. Если другой вид не интересуется разумной жизнью во Вселенной, он и не ответит. А зачем?



Южная часть Млечного Пути, какой ее видит ALMA, иллюстрирует один из способов поиска сигналов разумных инопланетян: в радиоэфире. Если бы мы нашли сигнал или передали его, а потом получили на него ответ, это стало бы одним из величайших достижений в истории нашей планеты

Есть много вопросов, на которые мы ищем ответы; некоторые вопросы мы только начинаем задавать. И все же, чтобы выжить в долгосрочном космическом путешествии, любая инопланетная раса должна была ответить на эти и многие другие. Поэтому Итан Зигель с Medium.com задает им два самых больших, на его взгляд, вопроса, связанных с нашими проблемами:

Мы эволюционировали, чтобы быть эгоистичными хранителями, всегда жаждущими большего и расширять горизонты и пределы ресурсов. Как вы преодолели ограничения своей эволюции?

Ресурсы, доступные на нашей планете ограничены, и практически невозможно представить выживание без источника энергии в течение долгих периодов времени. Но вы смогли. Как вы удовлетворили собственные энергетические нужды?

Возможные выгоды для человечества при установлении контакта неизмеримы. Это как получить великого галактического учителя, развитого на тысячи лет вперед. Это был бы самый невероятный культурный обмен в истории Земли. Но наши страхи, которые нас снедают, приводят к тому, что мы избегаем величайших космических достижений, о которых когда-либо мечтало человечество. Они не подкреплены логикой, наукой или причинностью. К счастью, наши страхи не должны контролировать наши судьбы. Умы должны.