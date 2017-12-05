Посадка корабля инопланетян в Волгоградской области в 1989 году

Вот их имена (было им от 11 до 13): Сережа Белявский, Люда Рыбакова, Марина Ширяева, Света Каретина.

Шары зависли над лугом, где были две воздушные линии электропередачи, а сами ребятишки наблюдали с пригорка. Остановившийся шар разломился, как апельсин, на две половинки. А между половинками появилась фигура, похожая на человека без головы.

У пришельца черные ноги, чуть более светлое туловище, верх мерцающий желтый. Яркий светящийся диск на груди. Длинные руки ниже колен. Типичный космит, хоть и без головы! Суставы детьми не зарегистрированы — ни на руках, ни на ногах. И он пошел в сторону деревни. Дошел до транформатора ( наружной трансформаторной подстанции мощностью от 25 до 250 кВА, с понижающим трансформатором 10/0,4 кВ, КТН).

Шар к этому времени потемнел и растворился в воздухе. Кстати, размеры шара и размеры фигуры были одинаковы: четыре метра Рост измерен точно: пришелец был вровень с определенной деталью на опоре.

Пока пришелец шел к трансформатору, школьники увидели женщину в красном платье.

«Тетенька! Не ходите! Инопланетяне!» — закричали они. Было от них до пришельца метров 150.

Женщина или не слышала или слышала, но не стала реагировать. Она подошла ближе к пришельцу и тут они оба исчезли, через секунду женщина появилась, но уже в 40 метрах от трансформатора. Возникла извоздуха! Она в ужасе убегала с луга.

Женщину пробовали найти. Поиски результата не дали. Правда, буквально через несколько дней в районной больнице появилась пациентка «со схожими приметами». Но выяснить, она это или не она, не удалось: женщина потеряла память. А врачи говорили: «Находится в невменяемом состоянии».