«Там нет ничего»: Американский физик уверен, что жизни после смерти не существует

Профессор физики и космологии из Калифорнийского технологического института, Шон Кэрролл сделал громкое заявление. Он заявил, что жизни после смерти не существует. По его мнению люди должны отказаться от убеждений о существовании «царства небесного».

Ученый внимательно и детально изучал законы физики, после чего пришел к выводу, что вопрос о существовании жизни после смерти сам собой отпадает. Он утверждает, что физические законы, на которых строится жизнь человека, слишком понятны, чтобы тешить себя надеждами о новом существовании.







Доказывая свою версию, физик предоставил квантовую теорию поля, согласно которой, все типы частиц располагаются в своем поле. Эксперт заявляет, что если бы человек мог жить после смерти, то тесты в квантовом поле обнаружили бы своеобразные «частицы духа».

Сознание на самом базовом уровне представляет собой ряд атомов и электронов, которые по существу и образуют наш разум, и, по словам доктора Кэрролла, законы Вселенной не позволяют этим частицам действовать после нашей физической гибели, отмечает TerrNews.

"Утверждения, что какая-то форма сознания сохраняется после того, как наши тела погибают и распадаются на составляющие их атомы, сталкиваются с одним огромным непреодолимым препятствием — законы физики не позволяют информации, хранящейся в наших мозгах, сохраняется после того, как мы умрем," — утверждает ученый.



