В Саратовском водохранилище обнаружили огромное количество рыб-мутантов

Около 31% мальков, обитающих в Саратовском водохранилище, имеют генетические мутации. в то время, как по нормативам число рыб-уродов не должно превышать 5%.

В Саратовском водохранилище каждый третий малек рыбы имеет мутации. Об этом сообщают самарские СМИ, ссылаясь на выводы диссертации научного сотрудника института экологии Волжского бассейна РАН Александра Минеева.







По информации ученого, около 31% мальков, обитающих в Саратовском водохранилище, имеют генетические мутации, в то время, как по нормативам число рыб-уродов не должно превышать 5%.

У обитателей водохранилища было выявлено нарушение пигментации тела, строения глаз, головы и скелета. Ихтиологи предполагают, что причинами мутаций стали воздействие на экологию ГЭС, загрязнение акватории промышленными и сельскохозяйственными отходами, слив в реки нечистот.

Ранее, в апреле 2017 года сообщалось, что большое количество рыб-мутантов выявлено и в Волге. Об этом в своем докладе рассказал директор Федерального государственного учреждения по эксплуатации Саратовского водохранилища Павел Ляпин. Это связано с сильной загрязненностью воды.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, самоочищаемость Волги снизилась в десятки раз.

«Возникло много проблем экологического плана: переработка берегов, загрязнение вод, подтопление низовьев. В 2012 зона потерянных земель после построения водохранилищ составила 6300 га, — рассказал он. – В некоторых местах на Волге есть большое количество рыб-мутантов, порядка 90%».

Павел Ляпин предложил высаживать леса на склонах, чтобы укрепить берег.

«Водохранилище – это экосистема. Как только рыба снижает свою активность, она тут же становится едой для других, более сильных рыб. Поэтому не может быть столько мутантов», — не согласилась с такими цифрами Юлия Малинина, заведующая сектором гидробиологии, кандидат биологических наук Саратовского отделения ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга».

Но Владимир Шашуловский, директор Саратовского отделения Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства имени Л. С. Берга (ГОСНИОРХ) признал, что есть места в акватории Саратовского водохранилища, где наблюдается именно такая картина.

«Могу вам сказать откровенно, мутации у рыб наблюдаются с завидной регулярностью. В основном, все мутанты погибают в личиночном возрасте и крайне редко вырастают рыбы до более менее крупных размеров. Обычно это искривление позвоночника, встречались рыбы с недоразвитыми верхней губой или плавничком, но эти мутации не мешают рыбе жить. И потомство у этой рыбы обычно нормальное. Экологическое состояние Волги влияет на популяции рыб, но таких вот страшных вещей пока нет. Основная смертность рыб до сеголетка, в течение первого лета жизни. За это время погибают до 95-97% от народившихся личинок. На Саратовском водохранилище в Волгу впадает река Чапаевка. В районе этой реки, исходя из открытых источников, когда-то иприт производили и другие боевые отравляющие вещества. Вполне возможно, что на нерестилище реки Чапаевки наблюдается повышенная мутагенность. Там по этому поводу исследования проводились. Это узкое локальное последствие тех страшных годов. Но, тем не менее, переносить локальные вещи на все саратовское и другие водохранилища – это неправильно», считает директор Саратовского отделения ГОСИОРХ.



