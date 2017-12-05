На Уфу за два часа вылилась двухмесячная норма осадков



Проливной дождь в столице Башкирии подтопил в понедельник железнодорожные пути на станции «Уфа», вода просочилась в торговые центры, а на улицах потоки сбивали людей с ног и уносили течением детские коляски. Ливень продолжался почти два часа, сменяясь градом размером с горох, в связи с чем в городе образовались десятибалльные пробки.

МЧС накануне прогнозировало ухудшение погодных условий в Уфе, предупреждая о дожде и грозах. Однако столица Башкирии оказалась не в состоянии справиться с разгулом стихии, в основном, из-за отсутствия ливневых канализаций на 90% дорожной сети, о чем ранее заявляли в мэрии республиканской столицы. Такая ситуация складывается в городе не первый раз. Во время последнего сильного ливня, 28 июня, в Уфе падали деревья, а движение на дорогах было затруднено.

Однако в понедельник последствия оказались более серьезными, чем пробки на дорогах, которые, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигают десяти баллов.

«На железнодорожной станции „Уфа» Куйбышевской железной дороги РЖД закрыты частично ветки железнодорожных путей, из-за перелива через ж/д полотно, участок длиной 15 километров. Задержки пассажирских поездов нет», — говорится в сообщении управления МЧС по Башкирии. В ведомстве добавляют, что «в результате прохождения сильного дождя подтоплены проезжие части по улицам Губайдуллина, Менделеева, Ахметова, проспекту Салавата Юлаева, проспекту Октября, частично подтоплены цокольные этажи трех зданий» на центральных улицах.

При этом ливень не повлиял на работу международного аэропорта Уфы, уточнили в пресс-службе транспортного узла.

Потоки воды сбивали с ног В социальных сетях размещен ролик, на котором запечатлено, как поток воды на улице в Уфе уносит коляску с ребенком. Один из водителей перекрывает грейдером поток, а второй выходит из иномарки и бросается на помощь матери.

Проблемы испытали также пассажиры городского транспорта. Некоторые жители города на остановках добирались до автобуса без обуви и в подвернутых брюках.

Помимо дорог в Уфе подтопило несколько торговых центров и подземных переходов, о чем сообщили в экстренных службах. Некоторые горожане в социальных сетях сообщали о перебоях с электричеством, поступали жалобы на неработающие светофоры.

Стихия добралась до административных зданий — потоки воды затопили здание Росреестра. В социальные сети попало видео, на котором видно, как сотрудники пытаются уберечь от гибели важные документы, технику и мебель.



Усиленный режим работы В пресс-службе мэрии Уфы назвали ливень «аномальным». «Городские службы с ухудшением погодных условий перешли на усиленный режим работы. Поскольку вода несет с собой мусор, который способен забить дождеприемные решетки, бригады, следуя по схеме расположения ливневых стоков, расчищают решетки и ливневые коллекторы. Особое внимание уделяется участкам в низинах, на которых возможно скопление воды», — говорится в сообщении.

Все аварийно-диспетчерские службы города переведены на круглосуточный режим работы, добавили в администрации.

По данным МЧС, всего на ликвидацию последствий непогоды привлечено 145 человек, в распоряжении которых находится 51 единица техники.