Учёные разработали камеру, «видящую» сквозь человеческое тело

Около 31% мальков, обитающих в Саратовском водохранилище, имеют генетические мутации. в то время, как по нормативам число рыб-уродов не должно превышать 5%. В Саратовском водохранилище каждый третий малек рыбы имеет мутации. Об этом сообщают самарские... Подробнее