-
Учёные разработали камеру, «видящую» сквозь человеческое тело
05.12.2017 Что от нас скрывали
-
Учёные из Эдинбургского университета и Университета Хериота-Уатта разработали камеру, которая способна «видеть» сквозь человеческое тело. Устройство может использоваться для отслеживания эндоскопа (с помощью которого врачи изучают внутренние ткани и органы человека), отмечают специалисты.
До сих пор было невозможно отслеживать эндоскоп, находящийся в теле человека, без использования рентгена или других дорогостоящих методов. Свет от эндоскопа может проходить через тело, однако он обычно рассеивается или отражается от тканей и органов, а не движется напрямую. Поэтому столь трудно получить качественное изображение того, где находится устройство.
Новое устройство может обнаруживать источники света внутри тела (например, освещенный конец эндоскопического зонда). Камера использует передовую технологию, благодаря которой возможно детектировать отдельные частицы света — фотоны. Учёные внедрили тысячи детекторов фотонов в силиконовый чип (схожий с чипами в цифровых камерах).
Отмечается, что новая технология настолько чувствительна, что может отслеживать крошечные следы света, излучаемые эндоскопом и проходящие через ткань организма. Она также может определять время, потребовавшееся свету для прохождения через тело, и позволяет устройству детектировать рассеянный свет.
Благодаря этому камера может определить точное местоположение эндоскопа в теле пациента. Первые тесты показали, что прототип устройства может отслеживать точечный источник света сквозь 20-сантиметровый слой ткани (при нормальном освещении), отмечают учёные. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии