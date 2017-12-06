Создан микроскоп, «видящий» объект и снаружи, и внутри

Система для комплексного трехмерного анализа наноматериалов Слева вверху – эскиз комбинированной системы 3D-сканирующей нанотомографии и оптической микроскопии. Справа вверху – схема прибора, включающего в себя конфокальное устройство, объектив и систему 3D-сканирующей нанотомографии. Внизу – общий схематический вид комбинированной системы (в разрезе).

Как отмечает ведущий учёный ЛБНИ НИЯУ МИФИ, доктор химических наук, профессор Игорь Набиев: «Этот инструментальный подход сохраняет все преимущества сканирующий микроскопии и оптической микроспектроскопии, позволяя получать многопараметрическую 3D-характеристику при эффективном сочетании обеих методик. Результаты исследования могут быть использованы для успешного преобразования из 2D- в 3D-форму данных анализа, получаемых с использованием большинства методов оптической зондовой наноскопии, реализуемой современными приборами высокого разрешения».

Данная разработка может применяться для комплексного анализа образцов биологических тканей. Кроме того, она открывает новые возможности в области контроля качества при создании бездефектных наноматериалов, систем адресной доставки медикаментов с использованием нано-размерных «контейнеров», а также при решении проблем нанобезопасности и связанных с ними задач определения проникновения наночастиц в различные органы и ткани живого организма.