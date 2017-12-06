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4000 лет назад Челябинскую область поразил массовый мор

06.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

4000 лет назад Челябинскую область поразил массовый мор

Ученые УрО РАН собираются раскрыть тайну массового мора жителей Южного Урала, случившегося 4 тысячи лет назад. Помогут им в этом останки, обнаруженные в одном из курганных захоронений в Карталинском районе Челябинской области,  сообщает «Уралинформбюро».
По словам старшего научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН Светланы Шараповой, захоронения были обнаружены этим летом в ходе раскопок так называемого Неплюевского могильника. На его территории расположено 27 погребальных курганов. Самый крупный из них, как оказалось, содержит кости свыше 50 человек, захороненных примерно в одно и то же время.
Какая беда свела в могилу одновременно столько мужчин, женщин и даже детей, теперь предстоит выяснить «сводному отряду» археологов и антропологов. Следует сказать, что антропологи, участвовавшие в раскопках, уже обнаружили на костях очень много патологий. Так что вполне возможно, что 4 тысячи лет назад по Южному Уралу прошла эпидемия какой-то смертельной болезни.
«Определить причину высокой смертности помогут наши анализы, которые мы будем проводить в лабораторных условиях, — пояснила Светлана Шарапова. — Также хотим понять, что это были за люди, откуда пришли, и в какой степени родства по отношению друг к другу находились».
Кроме того, ряд черепов, обнаруженных в кургане, хорошо сохранились, что дает возможность восстановить облик южноуральцев бронзового века по методу Герасимова. Также с помощью генетических исследований останков археологи надеются определить пол «обитателей» Неплюевского могильника.

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Метки:  массовый, область, поразил, Челябинскую

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