Космический зонд Juno готов к сближению с Юпитером

Juno – космический зонд, названный в честь жены и сестры древнеримского бога Юпитера Юноны. По легенде, Юпитер закрыл себя завесой облаков, чтобы спрятать от Юноны свои отношения с возлюбленной Европой (её имя носит спутник Юпитера), но жена все же смогла увидеть истинную натуру бога.

Зонд был запущен для исследования Юпитера 5 августа 2011 года. Главная цель его запуска – проверить гипотезу о существовании твердого ядра у газового гиганта, а также ряд других научных гипотез о Юпитере.

18 октября он «впал в спячку», и причины выхода компьютерной системы из строя неизвестны до сих пор. 25 октября в 20:05 по московскому времени он внезапно снова стал подавать сигналы, и специалистам NASA удалось выполнить кратковременное включение двигателей Juno с целью подготовки к следующему заданию.

Juno в третий раз сблизится с Юпитером 11 декабря 2016 года

5 июля 2016 года зонд вышел на орбиту Юпитера, а первое сближение Juno с планетой произошло 27 августа. Во время второго запланированного сближения связь с зондом была утеряна.

Сейчас длительность полета Juno по орбите составляет 53,4 дня. Во время сближения он перейдет на более низкую орбиту и будет оборачиваться вокруг планеты за 14 дней.

Миссия Juno завершится в феврале 2018 года. Его направят в атмосферу Юпитера, где зонд сгорит.