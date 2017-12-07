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После контакта с НЛО у женщины обнаружили инопланетный чип
07.12.2017 НЛО
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1989 год, поселок Угловой. Поздним вечером Людмила Останина пошла на станцию, чтоб сообщить о найденном быке соседям. Возвращаясь назад по рельсам, увидела объект. Рассказывает: «Он был точно неопознанным и точно летающим».
-Летел , летел вот так вот. Я все видела только иллюминаторы, дверей, ничего нет. И вот так облетел и вот так встал дверями. Эти прожектора то потухли задние, а свет загорелся в этих иллюминаторах.
Она была не единственным свидетелем. Аппарат, зависший над землей, из соседнего барака заметил сосед, успел одеться и добежать.:
-Молись, чтоб тебя не забрали, — кричал он.
Но женщина лишь стояла, раскрыв рот. Минут через десять прожекторы снова зажглись и тарелка скрылась. Муж долго запрещал Людмиле об этом рассказывать. Боялся, что жену заберут в психбольницу. Однако феномен напомнил о себе этим летом. Маммологи (специалисты по заболеваниям молочных желез) обнаружили у женщины опухоль в груди.
-Во время операции у меня сначала не нашли, где он, хотя было отмечено ручкой. А потом он (врач) дальше резал там, вывернул все и обнаружил какой-то предмет. Какая то пластиночка тоненькая, не толстенькая. Он по этой пластинке порезал скальпелем и говорит «Смотри, не берет».
Таинственную находку врачи забрали, сказали, что отправят на экспертизу. В справке поставили диагноз «фиброаденома».
Между тем уфологи Удмуртии говорят, что в 90-е годы в республике было еще как минимум два подобных случая.
Валерий Котов. Руководитель научно-исследовательского центра «Сфера-Х»:
— Таких случаев аналогичных очень много, когда после встречи с неопознанным летающим объектом может появиться какой-то предмет внутри человека. Такой своеобразный «маячок». И есть определенное мнение ученых, что это отражатель, благодаря которому ОНИ наблюдают за человеком.
Все эти четверть века, каждый раз, когда Людмила Останина приезжала на ту станцию в час ночи, она слышала странные звуки, напоминающие азбуку Морзе. Сейчас, после извлечения инородного тела, они пропали. Кто знает,за кем теперь следят инопланетяне…
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