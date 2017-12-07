После контакта с НЛО у женщины обнаружили инопланетный чип



1989 год, поселок Угловой. Поздним вечером Людмила Останина пошла на станцию, чтоб сообщить о найденном быке соседям. Возвращаясь назад по рельсам, увидела объект. Рассказывает: «Он был точно неопознанным и точно летающим».

-Летел , летел вот так вот. Я все видела только иллюминаторы, дверей, ничего нет. И вот так облетел и вот так встал дверями. Эти прожектора то потухли задние, а свет загорелся в этих иллюминаторах.

Она была не единственным свидетелем. Аппарат, зависший над землей, из соседнего барака заметил сосед, успел одеться и добежать.

-Молись, чтоб тебя не забрали, — кричал он.

Но женщина лишь стояла, раскрыв рот. Минут через десять прожекторы снова зажглись и тарелка скрылась. Муж долго запрещал Людмиле об этом рассказывать. Боялся, что жену заберут в психбольницу. Однако феномен напомнил о себе этим летом. Маммологи (специалисты по заболеваниям молочных желез) обнаружили у женщины опухоль в груди.

-Во время операции у меня сначала не нашли, где он, хотя было отмечено ручкой. А потом он (врач) дальше резал там, вывернул все и обнаружил какой-то предмет. Какая то пластиночка тоненькая, не толстенькая. Он по этой пластинке порезал скальпелем и говорит «Смотри, не берет».

Таинственную находку врачи забрали, сказали, что отправят на экспертизу. В справке поставили диагноз «фиброаденома».

Между тем уфологи Удмуртии говорят, что в 90-е годы в республике было еще как минимум два подобных случая.

Валерий Котов. Руководитель научно-исследовательского центра «Сфера-Х»:

— Таких случаев аналогичных очень много, когда после встречи с неопознанным летающим объектом может появиться какой-то предмет внутри человека. Такой своеобразный «маячок». И есть определенное мнение ученых, что это отражатель, благодаря которому ОНИ наблюдают за человеком.

Все эти четверть века, каждый раз, когда Людмила Останина приезжала на ту станцию в час ночи, она слышала странные звуки, напоминающие азбуку Морзе. Сейчас, после извлечения инородного тела, они пропали. Кто знает,за кем теперь следят инопланетяне…