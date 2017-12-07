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Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

07.12.2017 НЛО   Нет комментариев


Кирсан Николаевич Илюмжинов — российский государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия (1993—2005), первый глава Республики Калмыкия (2005—2010), предприниматель. Президент Международной шахматной федерации (с 1995).

Кирсан Николаевич Илюмжинов рассказывает (интервью 29 октября 2001):

— Был я на летающей тарелке. Корабль, на который меня забрали, — огромный, с футбольное поле, наверное. Честно говоря, первое, о чем я пожалел, когда из космического вояжа вернулся, что фотоаппарат с собой не взял, а второе — что не прихватил оттуда хотя бы какую-нибудь маленькую отвертку. Помню, на меня тоже надели скафандр, и я вдруг почувствовал: воздуха стало не хватать. И этот… как его назвать… товарищ… инопланетянин мне говорит: «Ты вот тут подкрути, — и показывает на грудь, — все нормально будет!” Поводили они меня по своей тарелке, даже в капитанский отсек пустили. Карты я там разные заметил, пульт управления…

— По вселенной путешествовали?

— Летали мы на какую-то планету. Эти… инопланетяне приборы вытащили. Говорят: «Исследования здесь у нас”. Я отчетливо помню, что чувствовал себя в их обществе абсолютно естественно и свободно… ну как вот сейчас с вами или среди коллег на заседании в Совете Федерации. Все было бы здорово, если бы не одно «но”…

Забрали меня как раз в то время, когда у нас в республике одно очень важное мероприятие проводилось. Поэтому я все время переживал: как же там без меня?! Надо возвращаться. Что делать? Я давай ходить следом за капитаном:

«Верните меня на Землю — дел много!” Они говорят: «Ничего, не переживай, вернем”. Я их поторапливаю: «Давайте побыстрее, а то знаю я — у вас тут одна секунда, как у нас вечность…”

По прошествии времени я анализировал ситуацию, и мне показалось странным: почему я даже не пытался их спрашивать, что я вообще там делал да и зачем я им был нужен. И они мне ничего не объясняли — просто водили по кораблю, что-то показывали, общались со мной… А зачем туда притащили, я так и не понял.

А когда наконец осознал, что вернулся на Землю и сижу в своем кресле у себя в кабинете, подумал: «Ну был и был”. Через неделю тоже особо не восхищался… Вот интересно, эти инопланетные сущности, наверное, каким-то образом остроту восприятия у людей затормаживают. В полной мере я проникнулся тем, что со мной приключилось, спустя месяц.

— А кто-нибудь ваше таинственное отсутствие заметил?

— Мои помощники. Они сидели в зале перед моим кабинетом, зная, что я у себя. Заглянули — нет шефа. Через час я снова появился на своем рабочем месте. Только не думайте — это не сон был и не галлюцинации.

:

Когда я рассказал о том, что со мной произошло, в интервью одному западному телеканалу, очень многие люди — контактеры, с которыми случалось нечто подобное, стали выходить на меня, делились впечатлениями. Мой земляк, художник Дмитрий Санжиев, тоже летал, и не раз. Вот вам, пожалуйста, буклет с иллюстрациями его картин. Видите, как он писал до того — пейзажи калмыцкие, степи, верблюды. А вот то, что он создал после полета. Огромная разница. Как будто другой человек кистью по холсту водил. Все, что есть в этих картинах, очень напоминает пережитое лично мною. Мы с Дмитрием рассказывали друг другу, что каждый из нас видел, какие ощущения испытал, и пришли в выводу, что побывали, скорее всего, на одном и том же корабле

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова

— Как же выглядят пришельцы?

— Трудно описать. У меня осталось довольно размытое впечатление. Скажу только, что художнику передать увиденное оказалось гораздо легче, чем мне.

— То есть наши братья по разуму уже до официальных лиц добрались! Все-таки вы — не простой смертный, а президент ФИДЕ, президент Калмыкии, сенатор, миллионер, наконец! Может, они таким образом легализоваться решили?..

— Сами представьте: как мы можем быть одинокими во Вселенной, когда только в нашей родной Солнечной системе — двести галактик! Я думаю, мир сейчас находится на пороге открытий. А какие у нас дети?! Образно говоря, они уже не на 100 процентов земляне. В том, как они мыслят, рассуждают, есть элемент космического сознания.

Факультативно у нас в республике преподается предмет, который условно называется этнопланетарное мышление. Но и мы, взрослые, в своем сознании не должны ограничиваться рамками и границами Калмыкии, России или Европы, а научиться мыслить категориями не россиянина или калмыка, а землянина.

Кстати, этот же элемент этнопланетарного мышления был в нашей конституции, Степном уложении, которую мы в 1994 году отменили. По моей инициативе в этом документе появилась статья 11, которая гласила, что все жители Республики Калмыкии в ответе за то, что происходит на земном шаре, за голод в Африке, озоновую дыру в Австралии…

Сейчас меня ученые спрашивают, откуда это неожиданное положение взялось? Думаю, оно из космоса ко мне пришло. Я прихожу к мысли что человечество на пороге зарождения нового мышления, новой религии и встречи с внеземными цивилизациями.

Когда мы вступим с ними в контакт? Думаю, мы где-то на грани этого.. Что-то будет…Тем более, для нового поколения, которое идет за нами, нет границ, оно более свободно.

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Метки:  Илюмжинова, Инопланетный, Кирсана, Контакт

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