Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова



Кирсан Николаевич Илюмжинов — российский государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия (1993—2005), первый глава Республики Калмыкия (2005—2010), предприниматель. Президент Международной шахматной федерации (с 1995).

Кирсан Николаевич Илюмжинов рассказывает (интервью 29 октября 2001):

— Был я на летающей тарелке. Корабль, на который меня забрали, — огромный, с футбольное поле, наверное. Честно говоря, первое, о чем я пожалел, когда из космического вояжа вернулся, что фотоаппарат с собой не взял, а второе — что не прихватил оттуда хотя бы какую-нибудь маленькую отвертку. Помню, на меня тоже надели скафандр, и я вдруг почувствовал: воздуха стало не хватать. И этот… как его назвать… товарищ… инопланетянин мне говорит: «Ты вот тут подкрути, — и показывает на грудь, — все нормально будет!” Поводили они меня по своей тарелке, даже в капитанский отсек пустили. Карты я там разные заметил, пульт управления…

— По вселенной путешествовали?

— Летали мы на какую-то планету. Эти… инопланетяне приборы вытащили. Говорят: «Исследования здесь у нас”. Я отчетливо помню, что чувствовал себя в их обществе абсолютно естественно и свободно… ну как вот сейчас с вами или среди коллег на заседании в Совете Федерации. Все было бы здорово, если бы не одно «но”…

Забрали меня как раз в то время, когда у нас в республике одно очень важное мероприятие проводилось. Поэтому я все время переживал: как же там без меня?! Надо возвращаться. Что делать? Я давай ходить следом за капитаном:

«Верните меня на Землю — дел много!” Они говорят: «Ничего, не переживай, вернем”. Я их поторапливаю: «Давайте побыстрее, а то знаю я — у вас тут одна секунда, как у нас вечность…”

По прошествии времени я анализировал ситуацию, и мне показалось странным: почему я даже не пытался их спрашивать, что я вообще там делал да и зачем я им был нужен. И они мне ничего не объясняли — просто водили по кораблю, что-то показывали, общались со мной… А зачем туда притащили, я так и не понял.

А когда наконец осознал, что вернулся на Землю и сижу в своем кресле у себя в кабинете, подумал: «Ну был и был”. Через неделю тоже особо не восхищался… Вот интересно, эти инопланетные сущности, наверное, каким-то образом остроту восприятия у людей затормаживают. В полной мере я проникнулся тем, что со мной приключилось, спустя месяц.

— А кто-нибудь ваше таинственное отсутствие заметил?

— Мои помощники. Они сидели в зале перед моим кабинетом, зная, что я у себя. Заглянули — нет шефа. Через час я снова появился на своем рабочем месте. Только не думайте — это не сон был и не галлюцинации.

Когда я рассказал о том, что со мной произошло, в интервью одному западному телеканалу, очень многие люди — контактеры, с которыми случалось нечто подобное, стали выходить на меня, делились впечатлениями. Мой земляк, художник Дмитрий Санжиев, тоже летал, и не раз. Вот вам, пожалуйста, буклет с иллюстрациями его картин. Видите, как он писал до того — пейзажи калмыцкие, степи, верблюды. А вот то, что он создал после полета. Огромная разница. Как будто другой человек кистью по холсту водил. Все, что есть в этих картинах, очень напоминает пережитое лично мною. Мы с Дмитрием рассказывали друг другу, что каждый из нас видел, какие ощущения испытал, и пришли в выводу, что побывали, скорее всего, на одном и том же корабле

— Как же выглядят пришельцы?

— Трудно описать. У меня осталось довольно размытое впечатление. Скажу только, что художнику передать увиденное оказалось гораздо легче, чем мне.

— То есть наши братья по разуму уже до официальных лиц добрались! Все-таки вы — не простой смертный, а президент ФИДЕ, президент Калмыкии, сенатор, миллионер, наконец! Может, они таким образом легализоваться решили?..

— Сами представьте: как мы можем быть одинокими во Вселенной, когда только в нашей родной Солнечной системе — двести галактик! Я думаю, мир сейчас находится на пороге открытий. А какие у нас дети?! Образно говоря, они уже не на 100 процентов земляне. В том, как они мыслят, рассуждают, есть элемент космического сознания.

Факультативно у нас в республике преподается предмет, который условно называется этнопланетарное мышление. Но и мы, взрослые, в своем сознании не должны ограничиваться рамками и границами Калмыкии, России или Европы, а научиться мыслить категориями не россиянина или калмыка, а землянина.

Кстати, этот же элемент этнопланетарного мышления был в нашей конституции, Степном уложении, которую мы в 1994 году отменили. По моей инициативе в этом документе появилась статья 11, которая гласила, что все жители Республики Калмыкии в ответе за то, что происходит на земном шаре, за голод в Африке, озоновую дыру в Австралии…

Сейчас меня ученые спрашивают, откуда это неожиданное положение взялось? Думаю, оно из космоса ко мне пришло. Я прихожу к мысли что человечество на пороге зарождения нового мышления, новой религии и встречи с внеземными цивилизациями.

Когда мы вступим с ними в контакт? Думаю, мы где-то на грани этого.. Что-то будет…Тем более, для нового поколения, которое идет за нами, нет границ, оно более свободно.