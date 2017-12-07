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Контакт с инопланетянами в Подмосковье 21 июля 1975 года
07.12.2017 НЛО
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Подмосковье, Солнечногорский район, 21 июля 1975 года.
Восемнадцатилетний Анатолий Малышев, художник-любитель, пошел в лес на
этюды. В полукилометре от деревни Костино облюбовал большую поляну. Еще в
дороге он почувствовал необъяснимую тревогу. Около 8 часов вечера
тревога усилилась. Анатолий оглянулся… и увидел в 80 метрах от себя
дискообразный серебристый аппарат. Его диаметр был около 13 метров,
высота — 4 метра. Из аппарата вышли три человеческие фигуры в
серебристых скафандрах и направились к парню. Впереди шла красивая,
голубоглазая женщина лет 25, ее сопровождали двое стройных молодых
людей, чуть повыше своей спутницы, однако нормального человеческого
роста: 165-170 сантиметров.
Анатолий не был готов к встрече и внутренне напрягся. Видимо,
гости это заметили. Женщина улыбнулась, протянула руку и сказала:
«Здравствуй, не бойся нас. Мы прилетели с другой планеты. Чем ты
занимаешься?» — «Пишу этюд». Когда предложили пойти вместе с ними в
аппарат, Анатолий согласился…
Процитируем фрагменты его записей: «Когда подошли, нас как бы
втянуло в аппарат. Внутри горел равномерный свет, вдоль стен — пульты и
приборы, в центре стоял круглый стол, выдвинулись табуретки. Хозяева
предложили сесть. Затем показали экран, похожий на телевизионный, на
котором было изображение одной из улиц Солнечногорска, расположенного в
15 километрах отсюда.
Предложили раздеться, женщина ушла, исчезнув в дымке. Разделся.
К груди, рукам, ногам прикрепили датчики, на голову надели нечто
напоминающее корону. После обследования сделали вывод: очень крепкая
нервная система, умственное развитие среднее. Удивились моему
телосложению. Я сказал, что занимаюсь спортом. На вопрос, что это такое,
пояснил: «Физическая работа».
Потом меня вывели из аппарата, сами же вернулись обратно.:
Вокруг аппарата появилось голубоватое свечение, которое становилось все
светлее и ярче.
Аппарат взмыл в небо, и за 2-3 секунды поднялся на высоту около
300 метров. Затем разделился на 8 секторов и раскрылся в виде
разрезанного апельсина. Потом свернулся в цилиндр, принял прежний вид и
опустился. Люди снова идут ко мне и предлагают совершить полет на их
планету. Соглашаюсь.
Входим в аппарат. Садимся в удобные кресла самолетного типа.
«Полет продлится 40 минут и столько же обратно. Расстояние около трех
световых лет». Открывается иллюминатор, и мне показывают удаляющуюся
Землю. Через некоторое время вижу ее уже из космоса.
Во время полета не чувствую никаких вибраций, но состояние не
совсем приятное. Когда я успокоился и привык к обстановке, они это
заметили и улыбнулись.
Приближаемся к планете. Окутана дымкой. Вокруг планеты в одной
плоскости висят светящиеся сферы небольших по сравнению с планетой
размеров. Первое впечатление — планета искусственная. С более близкого
расстояния напоминает Землю. «На нашей планете нет государств и границ».
Посадка. Выход. Вокруг равномерный белый свет, но источник не
виден. Воздух чистый, свежий. Передвигаться легче, чем на Земле. У места
посадки слева и справа стоят по трое людей. Они похожи на моих друзей.
Меня взяли за руки и куда-то повели. Дорога каменистая, трава похожа на
земную. Потом оказались в каком-то здании. Его стены по мере продвижения
уходили вверх, вниз, в стороны. В одном из залов видел экран примерно 3
метра. На нем изображение головы человека, ведущего диалог с одним из
присутствующих.
Дальше вспоминаются лишь отдельные эпизоды… Видел, как
омолаживают людей. К человеку поднесли прибор, и его лицо омолаживалось
сверху вниз, как будто шла тень.
Помню возникновение человека из светящейся точки. Она как бы
увеличивалась в размерах, и вскоре появился человек привычного вида. Мне
показали и его исчезновение: сначала вместо него появляется светящийся
контур, а внутри остается темная фигура. Наконец, фигура сменяется
светящейся точкой. Количество людей могло внезапно увеличиваться: 2, 4,
6, 8… Все они совершенно похожи друг на друга.
Видел вблизи «темного» гиганта ростом около трех метров. Лицо
коричневатого оттенка, губы крупные, растянутые; прямой нос —
отличительная черта всех виденных там людей; глаза глубоко посажены,
взгляд исподлобья, тело наклонено вперед… Костюм состоит как бы из
отдельных лоскутков, вибрирующих при движении. Когда он идет, ноги в
коленных суставах слишком подвижны. Видеть его вначале жутко…
Видел человека, умершего на Земле. Он жил недалеко от меня. Хотя здесь он улыбался, приближаться к нему страшно.
Видел людей ростом около метра. У них непропорционально большие
головы, удлиненные конечности. Их вид вначале вызвал у меня улыбку.
Попытался взять на память какую-то прозрачную четырехгранную призму с
жидкостью. Я протянул руку, но хозяева, не оборачиваясь в мою сторону,
сказали: не трогать.
Предложили поесть. Салат вполне земной, лимон. Вода напоминает газированную.
Предлагали остаться, я отказался. Пробыл там, как мне
показалось, около получаса. Затем меня посадили в аппарат, и мы
вернулись в то же самое место. На прощание сказали: «Все виденное
расскажи человеку, который этому поверит».
Пришел домой около полуночи, вкратце записал увиденное. Об этом
случае я пытался рассказать одному другу, но уже начало рассказа
вызвало насмешки. Больше я подобных попыток не делал.
… 17 апреля 1979 года я шел той же дорогой, что и в тот
памятный день. Вдруг ко мне подходит человек среднего роста, одетый не
по сезону в темносерый костюм (на улице было около 8 градусов тепла). Я
сразу понял, что это человек с той планеты (достаточно их раз увидеть,
чтобы потом сразу же узнать). «Здравствуй. Меня зовут Александр. Ты
интересуешься этим вопросом?» Я: «Да». «Где ты работаешь?» Я назвал
место работы. «Кто еще интересуется этим?» — «Мой друг. Мы вместе
работаем». Молчание. Затем сказал: «Жди». Он повернулся, пошел и быстро
исчез из виду, хотя лес хорошо просматривался.
И еще один эпизод, который случился в том же лесу. Вечером я
писал портрет той женщины из прилетевшего корабля. Некоторые черты ее
лица стерлись из памяти, и я подумал, что хорошо бы ее увидеть вновь. И
вдруг вижу ее сидящей в трех метрах от меня, в том ракурсе, как я начал
писать. Одета она была как современные женщины. Она сидела спокойно, не
моргая, и, казалось, не замечала меня. Я не приближался к ней и не
разговаривал. Прошло два часа, когда кончил писать, она исчезла так же
неожиданно, как и появилась».
История, согласитесь, не только странная, но и довольно
неправдоподобная. Понимая это, Анатолий рассказал о ней лишь три года
спустя своему армейскому сослуживцу, неравнодушному к этой теме. Когда
же о ней узнали, то было решено изучить все обстоятельства происшествия.
Малышева обследовали несколько специалистов, в том числе социолог,
психолог, психиатр. Дважды он проходил общеклиническое обследование. Не
раз с ним беседовали в гипнотическом состоянии. Экстрасенсы, выезжавшие в
тот район, методом биолокации нашли места трех посадок НЛО, совпадавшие
с теми, что указал Малышев.
Не давая оценок содержанию рассказа, эксперты, тем не менее,
пришли к выводу, что это не выдумка. Иными словами, фактов, говорящих о
том, что Малышев болен, искренне фантазирует или пытается сознательно
кого-то обмануть, обнаружено не было.
Что же касается содержания, то оставалось анализировать его,
сравнивая с аналогичными историями, случившимися в другое время и в
других местах, за тысячи километров от Подмосковья. Причем сравнивать
можно было уже не только с зарубежными контактами, но и с
отечественными. Если бы только очевидцы не помалкивали, боясь
осмеяния…
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