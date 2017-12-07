Контакт с инопланетянами в Подмосковье 21 июля 1975 года

Анатолий не был готов к встрече и внутренне напрягся. Видимо,

гости это заметили. Женщина улыбнулась, протянула руку и сказала:

«Здравствуй, не бойся нас. Мы прилетели с другой планеты. Чем ты

занимаешься?» — «Пишу этюд». Когда предложили пойти вместе с ними в

аппарат, Анатолий согласился…

Процитируем фрагменты его записей: «Когда подошли, нас как бы

втянуло в аппарат. Внутри горел равномерный свет, вдоль стен — пульты и

приборы, в центре стоял круглый стол, выдвинулись табуретки. Хозяева

предложили сесть. Затем показали экран, похожий на телевизионный, на

котором было изображение одной из улиц Солнечногорска, расположенного в

15 километрах отсюда.

Предложили раздеться, женщина ушла, исчезнув в дымке. Разделся.

К груди, рукам, ногам прикрепили датчики, на голову надели нечто

напоминающее корону. После обследования сделали вывод: очень крепкая

нервная система, умственное развитие среднее. Удивились моему

телосложению. Я сказал, что занимаюсь спортом. На вопрос, что это такое,

пояснил: «Физическая работа».

Потом меня вывели из аппарата, сами же вернулись обратно.

Вокруг аппарата появилось голубоватое свечение, которое становилось все

светлее и ярче.

Аппарат взмыл в небо, и за 2-3 секунды поднялся на высоту около

300 метров. Затем разделился на 8 секторов и раскрылся в виде

разрезанного апельсина. Потом свернулся в цилиндр, принял прежний вид и

опустился. Люди снова идут ко мне и предлагают совершить полет на их

планету. Соглашаюсь.

Входим в аппарат. Садимся в удобные кресла самолетного типа.

«Полет продлится 40 минут и столько же обратно. Расстояние около трех

световых лет». Открывается иллюминатор, и мне показывают удаляющуюся

Землю. Через некоторое время вижу ее уже из космоса.

Во время полета не чувствую никаких вибраций, но состояние не

совсем приятное. Когда я успокоился и привык к обстановке, они это

заметили и улыбнулись.

Приближаемся к планете. Окутана дымкой. Вокруг планеты в одной

плоскости висят светящиеся сферы небольших по сравнению с планетой

размеров. Первое впечатление — планета искусственная. С более близкого

расстояния напоминает Землю. «На нашей планете нет государств и границ».

Посадка. Выход. Вокруг равномерный белый свет, но источник не

виден. Воздух чистый, свежий. Передвигаться легче, чем на Земле. У места

посадки слева и справа стоят по трое людей. Они похожи на моих друзей.

Меня взяли за руки и куда-то повели. Дорога каменистая, трава похожа на

земную. Потом оказались в каком-то здании. Его стены по мере продвижения

уходили вверх, вниз, в стороны. В одном из залов видел экран примерно 3

метра. На нем изображение головы человека, ведущего диалог с одним из

присутствующих.

Дальше вспоминаются лишь отдельные эпизоды… Видел, как

омолаживают людей. К человеку поднесли прибор, и его лицо омолаживалось

сверху вниз, как будто шла тень.

Помню возникновение человека из светящейся точки. Она как бы

увеличивалась в размерах, и вскоре появился человек привычного вида. Мне

показали и его исчезновение: сначала вместо него появляется светящийся

контур, а внутри остается темная фигура. Наконец, фигура сменяется

светящейся точкой. Количество людей могло внезапно увеличиваться: 2, 4,

6, 8… Все они совершенно похожи друг на друга.

Видел вблизи «темного» гиганта ростом около трех метров. Лицо

коричневатого оттенка, губы крупные, растянутые; прямой нос —

отличительная черта всех виденных там людей; глаза глубоко посажены,

взгляд исподлобья, тело наклонено вперед… Костюм состоит как бы из

отдельных лоскутков, вибрирующих при движении. Когда он идет, ноги в

коленных суставах слишком подвижны. Видеть его вначале жутко…

Видел человека, умершего на Земле. Он жил недалеко от меня. Хотя здесь он улыбался, приближаться к нему страшно.

Видел людей ростом около метра. У них непропорционально большие

головы, удлиненные конечности. Их вид вначале вызвал у меня улыбку.

Попытался взять на память какую-то прозрачную четырехгранную призму с

жидкостью. Я протянул руку, но хозяева, не оборачиваясь в мою сторону,

сказали: не трогать.

Предложили поесть. Салат вполне земной, лимон. Вода напоминает газированную.

Предлагали остаться, я отказался. Пробыл там, как мне

показалось, около получаса. Затем меня посадили в аппарат, и мы

вернулись в то же самое место. На прощание сказали: «Все виденное

расскажи человеку, который этому поверит».

Пришел домой около полуночи, вкратце записал увиденное. Об этом

случае я пытался рассказать одному другу, но уже начало рассказа

вызвало насмешки. Больше я подобных попыток не делал.

… 17 апреля 1979 года я шел той же дорогой, что и в тот

памятный день. Вдруг ко мне подходит человек среднего роста, одетый не

по сезону в темносерый костюм (на улице было около 8 градусов тепла). Я

сразу понял, что это человек с той планеты (достаточно их раз увидеть,

чтобы потом сразу же узнать). «Здравствуй. Меня зовут Александр. Ты

интересуешься этим вопросом?» Я: «Да». «Где ты работаешь?» Я назвал

место работы. «Кто еще интересуется этим?» — «Мой друг. Мы вместе

работаем». Молчание. Затем сказал: «Жди». Он повернулся, пошел и быстро

исчез из виду, хотя лес хорошо просматривался.

И еще один эпизод, который случился в том же лесу. Вечером я

писал портрет той женщины из прилетевшего корабля. Некоторые черты ее

лица стерлись из памяти, и я подумал, что хорошо бы ее увидеть вновь. И

вдруг вижу ее сидящей в трех метрах от меня, в том ракурсе, как я начал

писать. Одета она была как современные женщины. Она сидела спокойно, не

моргая, и, казалось, не замечала меня. Я не приближался к ней и не

разговаривал. Прошло два часа, когда кончил писать, она исчезла так же

неожиданно, как и появилась».

История, согласитесь, не только странная, но и довольно

неправдоподобная. Понимая это, Анатолий рассказал о ней лишь три года

спустя своему армейскому сослуживцу, неравнодушному к этой теме. Когда

же о ней узнали, то было решено изучить все обстоятельства происшествия.

Малышева обследовали несколько специалистов, в том числе социолог,

психолог, психиатр. Дважды он проходил общеклиническое обследование. Не

раз с ним беседовали в гипнотическом состоянии. Экстрасенсы, выезжавшие в

тот район, методом биолокации нашли места трех посадок НЛО, совпадавшие

с теми, что указал Малышев.

Не давая оценок содержанию рассказа, эксперты, тем не менее,

пришли к выводу, что это не выдумка. Иными словами, фактов, говорящих о

том, что Малышев болен, искренне фантазирует или пытается сознательно

кого-то обмануть, обнаружено не было.

Что же касается содержания, то оставалось анализировать его,

сравнивая с аналогичными историями, случившимися в другое время и в

других местах, за тысячи километров от Подмосковья. Причем сравнивать

можно было уже не только с зарубежными контактами, но и с

отечественными. Если бы только очевидцы не помалкивали, боясь

осмеяния…