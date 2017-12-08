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Сильный ливень затопил Брянск
08.12.2017 Интересное в мире
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В Брянске проспект Ленина превратился в полноводную реку после накрывшего город ливня.
«Потоп на проспекте Ленина. Кто-то уже утонул. Ждем береговую охрану», – пишут горожане.:
«Днестр вышел из берегов», – шутят на видео очевидцы. «Я на каблуках», – жалуется одна из пассажирок маршрутки. В это время мимо по дамбе проплывали автомобили.
Напомним, стильный ливень с грозой обрушился на Брянск 5 сентября: при отсутствии ливневок вода затопила проспект Ленина, Станке Димитрова и Московский и другие автомагистрали.
Натиска стихии не выдержал и Черметовский мост.
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