Сильный ливень затопил Брянск



В Брянске проспект Ленина превратился в полноводную реку после накрывшего город ливня.

«Потоп на проспекте Ленина. Кто-то уже утонул. Ждем береговую охрану», – пишут горожане.



«Днестр вышел из берегов», – шутят на видео очевидцы. «Я на каблуках», – жалуется одна из пассажирок маршрутки. В это время мимо по дамбе проплывали автомобили.

Напомним, стильный ливень с грозой обрушился на Брянск 5 сентября: при отсутствии ливневок вода затопила проспект Ленина, Станке Димитрова и Московский и другие автомагистрали.

Натиска стихии не выдержал и Черметовский мост.