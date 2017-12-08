Как построить «Сферу Дайсона»

«Такой изначально темный объект будет излучать столько же энергии, сколько сама звезда, скрывающаяся за ним. Но это излучение будет находится в дальнем инфракрасном диапазоне спектра с длиной волны около 10 микрон. Я предлагаю проводить целенаправленный поиск источников подобного инфракрасного излучения, либо отдельно, либо вместе с поиском искусственных источников радиосигналов. Более предпочтительным было бы заниматься поиском и исследованием объектов 5-й или 6-й звездной величины…», — писал когда-то Дайсон. :

Своих читателей физик также вдохновил замечанием о том, что жители Земли однажды, достигнув выдающихся технологических высот, тоже смогут построить собственную мегаструктуру Дайсона.

«Это возможно. В течение нескольких тысяч лет с момента начала индустриальной эпохи любая разумная цивилизация может выйти на уровень развития и жизни внутри искусственной биосферы, расположенной вокруг родной звезды той или иной системы».

Безусловно подобное сверхмасштабное строительство пока неосуществимо, но начинать планировать никогда не рано! И доктор Стюарт Армстронг, исследователь из Института будущего человечества при Оксфордском университете, как раз и решил этим заняться, представив, каким образом человечество однажды сможет возвести так называемый рой Дайсона (не путать со «сферой») вокруг Солнца.

В отличии от сферы Дайсона, конструкции хоть и полой, но обладающей элементами с цельной обшивкой, рой Дайсона может представлять модульную конструкцию, состоящую из множества жилых модулей, спутников и солнечных коллекторов, объединенных в общую сеть в виде сферы вокруг звезды. Генерируемая же энергия будет беспроводным способом передаваться между модулями этого роя и собственно самой Землей. В качестве альтернативы можно использовать миллионы зеркал, которые будут фокусировать энергию Солнца на меньшее число коллекторских станций.

Так каким же образом можно реализовать эту грандиозную идею? Выступая на лекции в 2012 году Армстронг предложил крайне абстрактный вариант. Во-первых, весь процесс строительства будет выполняться в автономном режиме, то есть роботами, обладающими функцией самостоятельной замены. Сломался один робот, несколько других взяли и произвели нового из старых запчастей. Армию подобных механических работников также нужно будет заслать и на Меркурий, где будут добывать полезные ископаемые, на базе которых будут создаваться необходимые для строительства материалы. По подсчетам ученого, полезной в плане добычи будет только половина этой планеты. Приблизительно в течение 50 последующих лет роботы будут множится и строить различные модули и спутники, после чего ресурсы Меркурия скорее всего будут истощены.

Конечно одной планеты в Солнечной системе мы в таком случае скорее всего лишимся, но будем ли мы так скучать по этому выжженному аду? Без грамма сожаления Армстронг даже озаглавил один из представленных на лекции слайдов как: «Прости, Меркурий, ничего личного…».

Если вы очень скептически относитесь к вышеозвученному плану – хорошо. Так и должно быть, потому что мы даже близко не подобрались к такому уровню технологических возможностей. Тем не менее, мечтать никто не запрещал.

И все же, Армстронг представил аргумент, согласно которому строительство роя Дайсона является полностью достижимой задачей. Он указывает на то, что если даже в природе существует много того, чего в принципе существовать не должно, то и причин считать, что человечество никогда не сможет достигнуть такого технологического уровня у нас тоже нет. В качестве двух основных необходимых технологий, которые позволят приблизиться к возможности создания роя Дайсона он привел искусственный интеллект и технологию репликации клеток. При наличии этих двух фундаментальных инструментов единственное, что нам потребуется, это подходящая технология автоматизации и продвинутая технология 3D-печати – два направления в которых человечество уже показывает определенные успехи.

«Масштаб строительства сам по себе не является фактором, выступающим в качестве непреодолимого барьера. Разобрать планету по камушку, это то же самое, что разобрать астероид. Просто делать это придется дольше, существенно дольше», — прокомментировал Армстронг.