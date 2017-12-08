Человек продолжает эволюционировать

Для любого человека, интересующегося научной фантастикой, сфера Дайсона может выступать чуть ли не в качестве Святого Грааля. Более чем полвека назад знаменитый физик Фримен Дайсон сначала предложил, а затем и популяризировал идею о том, что... Подробнее