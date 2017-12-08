-
Европейцы бронзового века предпочитали невест-чужестранок
08.12.2017 Что от нас скрывали
-
Четыре с половиной тысячи лет назад в Египте уже несколько веков как стояла пирамида Хеопса. Шумеры строили единую оросительную сеть на всём юге Двуречья и торговали с Сирией, Персией, Закавказьем и островами Персидского залива. В долине Инда возникла загадочная цивилизация, чья письменность не прочитана до сих пор.
В Центральной Европе в это время ещё не помышляли об алфавите, государствах, городах и тому подобных излишествах. Но и там заканчивался каменный век. Материал, исправно служивший нашим предкам больше двух с половиной миллионов лет, начиная ещё с австралопитеков, постепенно уступал место бронзе.
Ещё недавно историки считали, что земледельцы той далёкой эпохи не были склонны к путешествиям. Не имея дорог, они перемещались на значительные расстояния только в случае нужды и большими группами. Людей могла сорвать с насиженных мест война, истощение земель, стихийное бедствие.
Недавно немецкие археологи открыли ещё одну силу, способную заставить человека даже в те далёкие времена оставить родной дом и ощутить ветер дальних странствий. Это любовь.
Учёные исследовали захоронения, находящиеся южнее современного города Аугсбурга, Германия. Ими были изучены останки 84 человек, погребённых в разное время на отрезке в восемь с половиной столетий – с 2500 по 1650 годы до нашей эры. В то время в долине реки Лех (приток Дуная) в полосе плодородной земли возникали и исчезали поселения, и каждое имело своё кладбище.
Археологов интересовало, где родились люди, которые здесь умерли. Изучив древние ДНК и соотношение изотопов стронция в костях и зубах древних поселенцев, они сделали удивительное открытие: большинство погребённых женщин происходили совсем не из этих мест. Их родиной могла быть нынешняя Богемия или Центральная Германия. Мужчины же от родового гнезда не отрывались и умирали в основном на своей малой родине.
При этом могилы «чужестранок» ничем не отличались от могил женщин из коренного населения. Это говорит о том, что они не были рабынями или ещё кем-нибудь в том же духе. Похоже, это были просто женщины из местных поселений, жёны и матери.
Дело тут, конечно, в патрилокальности. Выходя замуж, девушка покидает отчий дом и вступает в семью мужа – так и по сей день устроено большинство человеческих обществ (ведь и в России сегодня женщина берёт фамилию мужчины, а не наоборот). Но прежде историки и помыслить не могли, что в столь глубокой древности люди отправлялись за невестами в такую даль (хотя кое-какие интересные соображения на этот счет высказывались).
Находка заставляет пересмотреть пути культурного обмена того времени. По словам одного из авторов исследования, Филиппа Штокхаммера (Philipp Stockhammer), как минимум некоторые новшества, которые считались результатом массовых миграций, на самом деле могли быть привнесены такими вот невестами-чужестранками.
Добавим, что прекрасный пол не в первый раз преподносит археологам сюрпризы. Например, не так давно внимание учёных привлекла женщина XIII века, которая, кажется, была воином. А ещё мы писали о мумифицированных останках, которые больше века тихо лежали в музее, а ведь, возможно, принадлежат жене Рамсеса II. Вспомним и о знатной сарматке, чьи украшения многие века оставались нетронутыми. Женщины делают удивительным не только настоящее, но и прошлое. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии