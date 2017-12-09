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Ковер-самолет — сказка или утраченная реальность?
09.12.2017 Что от нас скрывали
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Ковер-самолет в нашем понимании неразрывно связан со сказкой. А ведь появление этого чуда техники имеет свое объяснение. Шикарные изделия персидских мастеров на Востоке были основой домашнего убранства, сейчас мы можем оценить их искусство во всей красе прямо из дома на КовёрБазе. Бельгийские ковры – их европейские конкуренты – украшали дома богатейших жителей Европы. Каждый из них поражал внимание простого народа, наделявшего изделия волшебными свойствами. :
Истоки летающего ковра
Такие «транспортные средства», как семимильные сапоги, летающая метла или ковер-самолет, встречаются в сказках многих народов. В них воплотилась мечта о быстром передвижения без усталости – они легко уносили своих хозяев на мили вперед вместе со спасенными принцессами и таинственными красавицами.
Летающий ковер, как таковой, берет начало в древних ведических трактатах, рассказывающих о возможности перемещения силой мысли. Именно из них он перекочевал в сказания «Тысячи и одной ночи», «Сказку о принце Хусейне» и легенду о царе Соломоне. В каждом случае его обладатели были богаты, наделены ценными душевными качествами и знаниями о тайнах природы. А удивительное транспортное средство было незаменимой частью их роскошной жизни и бескрайних возможностей.
Современные сказки
В XIX столетии ковер-самолет пришел в культуру западных государств и России. К нему обращались известные художники и писатели – Н.Рерих, В.Васнецов, А.Беляев и другие. В XX веке летательный аппарат перекочевал в кинематограф – советские дети могли увидеть его в киносказке о старике Хоттабыче, студия Уолта Диснея издала своего «Аладдина», в США вышел фильм «Птица феникс и ковер-самолет».
Фантасты нового века также не обошли стороной предмет волшебного мира, способный «притвориться» обычной деталью интерьера. Так, Джоан Роулинг в полюбившейся современным подросткам сказке о «мальчике, который выжил», рассказывает о нем как об историческом средстве передвижения.
Настоящее ковра-самолета
Большая поверхность и уникальные подъемные способности позволяли ковру поднимать сразу нескольких героев. Идея летающего аппарата с такими свойствами была перенесена сначала на дельтаплан, а затем на первый самолет, созданный братьями Райт.
Сейчас уже давно утрачены ценнейшие знания древних мудрецов и волшебников. Но ковер по-прежнему остается оригинальным украшением дома, способным творить чудеса — согреть в зимнюю стужу и подарить долгожданный отдых, принести атмосферу праздника, дать нужный психологический настрой.
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