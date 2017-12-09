Ковер-самолет — сказка или утраченная реальность?

Истоки летающего ковра

Такие «транспортные средства», как семимильные сапоги, летающая метла или ковер-самолет, встречаются в сказках многих народов. В них воплотилась мечта о быстром передвижения без усталости – они легко уносили своих хозяев на мили вперед вместе со спасенными принцессами и таинственными красавицами.

Летающий ковер, как таковой, берет начало в древних ведических трактатах, рассказывающих о возможности перемещения силой мысли. Именно из них он перекочевал в сказания «Тысячи и одной ночи», «Сказку о принце Хусейне» и легенду о царе Соломоне. В каждом случае его обладатели были богаты, наделены ценными душевными качествами и знаниями о тайнах природы. А удивительное транспортное средство было незаменимой частью их роскошной жизни и бескрайних возможностей.

Современные сказки

В XIX столетии ковер-самолет пришел в культуру западных государств и России. К нему обращались известные художники и писатели – Н.Рерих, В.Васнецов, А.Беляев и другие. В XX веке летательный аппарат перекочевал в кинематограф – советские дети могли увидеть его в киносказке о старике Хоттабыче, студия Уолта Диснея издала своего «Аладдина», в США вышел фильм «Птица феникс и ковер-самолет».

Фантасты нового века также не обошли стороной предмет волшебного мира, способный «притвориться» обычной деталью интерьера. Так, Джоан Роулинг в полюбившейся современным подросткам сказке о «мальчике, который выжил», рассказывает о нем как об историческом средстве передвижения.

Настоящее ковра-самолета

Большая поверхность и уникальные подъемные способности позволяли ковру поднимать сразу нескольких героев. Идея летающего аппарата с такими свойствами была перенесена сначала на дельтаплан, а затем на первый самолет, созданный братьями Райт.

Сейчас уже давно утрачены ценнейшие знания древних мудрецов и волшебников. Но ковер по-прежнему остается оригинальным украшением дома, способным творить чудеса — согреть в зимнюю стужу и подарить долгожданный отдых, принести атмосферу праздника, дать нужный психологический настрой.