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Европейские неандертальцы и современные люди никогда не встречались
09.12.2017 Что от нас скрывали
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Хорватская пещера Виндия долгое время считалась местом совместного обитания людей и неандертальцев. Однако новое исследование ставит это под сомнение и утверждает, что на территории Европы современный человек не сожительствовал с родственными видами.
Считается, что пещера Виндия в Хорватии примерно 32 000 лет назад была потенциальным местом встречи неандертальцев и предков современного человека. Новое исследование, впрочем, ставит это под сомнение: радиоуглеродный анализ показал, что неандертальцы и в самом деле жили в этой пещере, но было это порядка 40 000 лет назад — то есть за 80 веков до прихода современных людей в эту часть Европы. А если это так, то и другие свидетельства исторического взаимодействия двух видов в этом регионе будут поставлены под сомнение.
Как все начиналось
В конце 1990-х годов исследователи обнаружили останки неандертальцев в различных областях пещеры, среди которых были черепа, кости бедер и конечностей, а также многое другое. Они тоже были исследованы с помощью радиоуглеродного анализа. Этот анализ строится на измерении содержания в объекте изотопа под названием углерод-14, который со временем разрушается с фиксированной скоростью. Зная, сколько изотопа осталось, ученые могут с высокой точностью спрогнозировать время, в котором жила и умерла та или иная особь.
Изучив содержание углерода-14 в коллагене, взятом из фрагментов черепа и конечностей, исследователи установили возрастной диапазон в период от 29 000 до 34 000 лет назад — примерно в это время первые представители Homo sapiens перебрались в Европу, о чем свидетельствуют другие археологические находки — кости и инструменты, обнаруженные в этой же пещере. Ученые предположили, что два вида жили вместе и даже спаривались друг с другом.
Люди и неандертальцы: была ли связь?
Кости, обнаруженные в пещере во время археологических раскопок
В начале этого года команда во главе с археологами Тиботом Девизе и Томасом Хайамом из Оксфордского университета обратилась к более современному методу радиоуглеродного датирования. За 30 лет технология претерпела существенное улучшение: вместо того, чтобы искать углерод-14 в костном коллагене (который представляет собой желатиноподобную смесь и может быть легко загрязнен внешними примесями), исследователи выделили из него определенную аминокислоту — гидроксипролин.
Анализ изолированного гидроксипролина показал, что, вероятно, возраст останков составляет 40 000 лет, о чем команда сообщает на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences. По всему выходит, что захоронения неандертальцев появились в пещере намного раньше, чем туда пришли люди. Археолог Жоа Зильхау, который не участвовал в исследовании, уверен, что анализ конкретной аминокислоты — хороший способ избежать проблем с загрязнением, однако посоветовал и другим лабораториям провести свой собственный анализ, чтобы избежать фактора человеческой ошибки.
Заключение
Отрицать взаимодействие людей и неандертальцев нельзя: общие гены, и даже венерические заболевания (протоформы которых, как считают антропологи, мы подхватили именно у неандертальцев) указывают на то, что наш и их виды в свое время встречались и оставляли совместное потомство. Но, судя по всему, где бы это не произошло — это точно не были хорватские пещеры. :
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