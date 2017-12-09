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Какова вероятность того, что наша Вселенная – это голограмма?

09.12.2017 Гипотезы   Нет комментариев

Какова вероятность того, что наша Вселенная – это голограмма?

В 1990 году ученые предложили странную теорию, которая показала совершенно непривычный вариант построения нашей Вселенной.  Согласно ей, Вселенная может быть очень сложной голограммой. На первый взгляд данная идея звучит слишком неправдоподобно, однако недавние исследования показали, что некоторые положения теории действительно находят свое подтверждение.  Посмотрев новое познавательное видео, вы узнаете о теории, согласно которой все мы живем внутри голограммы.

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Метки:  Вероятность, Вселенная, голограмма, Какова

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