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Плутон покрыт водным льдом

09.12.2017 Части света   Нет комментариев

Плутон покрыт водным льдом

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Свежие данные, пришедшие с автоматической станции «Новые горизонты» (New Horizons), показали, что не менее половины Плутона покрыто толстым слоем водного льда.


Ранее астрономы были убеждены, что поверхность карликовой планеты
покрывают льды с примесями азота и метана, а водяной лед имеется только
в глубинах Плутона. Однако, глядя на снимки неровной коры Плутона,
полученные летом прошлого года с помощью космической станции, которая
пролетела мимо небесного тела, ученые заключили, что все эти «чешуйки»,
неровности рельефа невозможно было бы сохранить, если бы на планете был
только аммиачный, азотный или метановый лед. В таком случае он бы
попросту растекся и заполнил все ущелья и скважины.



На днях астрономы получили кадры, сделанные с помощью инструмента LEISA.
Спектроскоп позволяет обнаружить водный лед на поверхности планеты
и оценить его толщину. Выяснилось, что заветный лед на Плутоне имеется
в половине районов. Более того, льда может оказаться еще больше,
поскольку LEISA не видит залежи в местностях, где испаряется метан, а таковых мест на Плутоне довольно много.



На сегодня удалось выяснить, что единственное место, где нет водного
льда, — это левая сторона так называемого «сердца» Плутона на равнине
Спутник, в регионе Томбо. Полученные данные позволяют заключить, что
данный район зародился относительно недавно с точки зрения геологии.

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Метки:  водным, Плутон, покрыт

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