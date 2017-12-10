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НАСА создало отдел по защите от астероидов

10.12.2017 Части света   Нет комментариев

НАСА создало отдел по защите от астероидов

Новое подразделение НАСА, созданное для защиты Земли от опасных астероидов, начинает свою деятельность.

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В начале января НАСА объявило об учреждении подразделения Planetary Defense Coordination Office (PDCO), которое позволит скоординировать действия всех американских организаций, занимающихся проблемой опасных околоземных объектов (near-Earth objects, NEOs), и будет курировать все финансируемые НАСА проекты, целью которых будет обнаружение и описание астероидов и комет, приближающихся к Земле.

«По имеющимся на сегодняшний день данным, Земле пока ничего не угрожает», – сказал Линдли Джонсон, сотрудник этого нового управления НАСА по защите планеты.

«Наша работа состоит в том, чтобы искать и идентифицировать NEO с настолько большим упреждением по времени, насколько будет возможно, – сказал Джонсон интернет-изданию Space.com в эксклюзивном интервью. – Это дополнительное время, которое мы выиграем, позволит нам разработать стратегию защиты планеты от опасного объекта, будь он как небольшим камнем, так и более крупным астероидом, для противодействия угрозе которого может потребоваться миссия, направленная на изменение его траектории.

Управление PDCO в настоящее время готовится к выполнению возложенных на него задач. В следующем месяце организация планирует проведение открытого форума в Вене, Австрия, на собрании Научно-технического субкомитета Комитета по мирному использованию космического пространства Организации Объединенных Наций.

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Метки:  астероидов, защите, создало

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