НАСА создало отдел по защите от астероидов

В начале января НАСА объявило об учреждении подразделения Planetary Defense Coordination Office (PDCO), которое позволит скоординировать действия всех американских организаций, занимающихся проблемой опасных околоземных объектов (near-Earth objects, NEOs), и будет курировать все финансируемые НАСА проекты, целью которых будет обнаружение и описание астероидов и комет, приближающихся к Земле.

«По имеющимся на сегодняшний день данным, Земле пока ничего не угрожает», – сказал Линдли Джонсон, сотрудник этого нового управления НАСА по защите планеты.

«Наша работа состоит в том, чтобы искать и идентифицировать NEO с настолько большим упреждением по времени, насколько будет возможно, – сказал Джонсон интернет-изданию Space.com в эксклюзивном интервью. – Это дополнительное время, которое мы выиграем, позволит нам разработать стратегию защиты планеты от опасного объекта, будь он как небольшим камнем, так и более крупным астероидом, для противодействия угрозе которого может потребоваться миссия, направленная на изменение его траектории.

Управление PDCO в настоящее время готовится к выполнению возложенных на него задач. В следующем месяце организация планирует проведение открытого форума в Вене, Австрия, на собрании Научно-технического субкомитета Комитета по мирному использованию космического пространства Организации Объединенных Наций.