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Вращение экзопланет вокруг звезды
10.12.2017 Части света
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На представленном ниже видео показано движение четырех экзопланет вокруг звезды HR 8799. И это не компьютерная графика, а самые настоящие изображения системы.
Астрономы могут напрямую наблюдать экзопланеты вокруг HR 8799 благодаря комбинации из нескольких факторов:
Их орбиты проходят на значительном удалении от звезды, а сами они весьма массивны: экзопланеты тяжелее Юпитера примерно в 5 — 10 раз.
HR 8799 очень молодая система и экзопланеты еще не успели остыть. Температура их атмосфер составляет сотни градусов Цельсия и они очень интенсивно излучают в инфракрасном диапазоне.
Видео было составлено астрономом Джейсоном Вонгом из Калифорнийского университета в Беркли на основе данных, собранных обсерваторией Кека в период с 2009 по 2016 год.
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За это время экзопланеты не успели совершить полный оборот вокруг звезды, так как период вращения самого близкого к HR 8799 гиганта составляет 45 лет, а самого дальнего — около 460 лет.
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