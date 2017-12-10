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Ученые нашли доказательства существования Немезиды
10.12.2017 Части света
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Астрономы нашли доказательство того, что ранее у Солнца был «компаньон». Выводы были получены на основе анализа радиоволнового излучения, которое исходит из удаленного от нас на 600 световых лет пылевого облака.
Немезида — именно так называют гипотетическую звезду, вращающуюся вокруг Солнца на расстоянии 50–100 тысяч а. е. (астрономических единиц). А так как звезда эта крайне тусклая, выявить ее очень сложно. Некоторые ученые предполагают, что именно Немезида — виновница массовых вымираний на Земле. Американские астрофизики не нашли доказательств того, что Немезида существует сейчас. Однако, по их мнению, звезда — компаньон Солнца — могла существовать в прошлом. Свои выводы эксперты изложили на ресурсе arXiv.org, а краткий обзор доступен в издании ScienceAlert. Ученые проанализировали радиоволновое излучение, которое исходит из пылевого облака в созвездии Персея. Оно находится на расстоянии 600 световых лет от нас. Анализ показал, сколько двойных и «обычных» звезд содержит туманность. Всего специалисты нашли 45 одиночных светил, 19 бинарных и пять кратных (когда в системе более двух звезд). Оказалось, что все двойные звезды, которые разделяет дистанция в 500 а. е. и выше, довольно молоды (им менее полумиллиона лет). Они также выстроены вдоль оси пылевого облака. Старые светила расположены ближе друг к другу. Статистические модели показали, что объекты могли распределиться в облаке таким образом лишь в одном случае — если все светила, похожие на Солнце, на раннем этапе имели звезду-близнеца. И хотя эксперты рассматривали далекие системы, ученые полагают, что их можно распространить и на родной мир. «Наша работа — это шаг вперед в понимании того, как сформировались двойные звездные системы, а также их роли в звездной эволюции», — говорит астроном Стивен Сталер (Steven Stahler) из Калифорнийского университета в Беркли.
Двойные звезды — очень распространенные объекты. Ученые считают, что в нашей Галактике примерно половина светил принадлежит к двойным системам. :
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