Реклама

Gallery

1382754061_inzhener-ekstrasens-i-diktor-yasnovidyashiiy 1383803641_thumb_basketbolista-nba-pohitili-inoplanetyane-pohozhie-na-lyudeiy 1383806701_izuchenie-vtorzheniiy-iz-tonkih-sfer_1 1402268762_zagadki-podzemnogo-kryma_6 1410751261_etot-den-v-istorii-mirovogo-terrora-5-noyabrya 1411490164_thumb_Tam-rozhdayutsya-novye-zviezdy_1 1396296182_Kollaps-smyvaet-vse-sledy 1409180581_Special-nyiy-proekt-Devid-Kopperfil-d-Lyubov-shpionazh-i-drugie-fokusy

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

На древнем папирусе разглядели НЛО, приземлившийся на спину Сфинкса

10.12.2017 Новости   Нет комментариев

На древнем папирусе разглядели НЛО, приземлившийся на спину Сфинкса

Древнеегипетская цивилизация достигла невероятных высот благодаря контактам с представителями высокоразвитых инопланетных рас. Так считают исследователи, подкрепляющие свои слова весомым доказательством — изображением НЛО, которое было обнаружено на одном из рисунков, сохранившихся со времен Древнего Египта.



Тот самый рисунок является одним из экспонатов Каирского музея. Древний папирус, в частности, изображает нечто вроде летающей тарелки, которая совершила посадку Сфинксу на спину.

Возраст папируса определен в 3 тысячи лет. Объект действительно выглядит странно

На древнем папирусе разглядели НЛО, приземлившийся на спину Сфинкса

:

На древнем папирусе разглядели НЛО, приземлившийся на спину Сфинкса

Объект, который очень похож на стереотипное изображение НЛО — неслучайно, как считают уфологи, присутствует на древнеегипетском папирусе, возраст которого составляет три тысячи лет.

"Вы только посмотрите на эту летающую тарелку. У нее есть посадочные опоры и она испускает некое сияние. То есть, это явно техногенный объект. Который, учитывая уровень человеческой цивилизации три тысячи лет назад, мог быть создан исключительно инопланетными пришельцами", — говорят специалисты.

По словам уфологов, древние египтяне, очевидно, постоянно контактировали с пришельцами, которые снабжали их знаниями и технологиями.

Некоторые уверены, что на папирусе изображен скорее всего какой-нибудь цветок или украшение. Но почему на спине Сфинкса? А если это НЛО, то может быть и Сфинкс связан с инопланетянами?

Со Сфинксом связано множество загадок. Так, многие ученые сомневаются в правильности его датировки. Официально утверждено, что построили его около 2500 лет до н. э. и у него лицо фараона Хефрена, правившего в эти годы. Однако лицо Сфинкса имеет негроидные черты и не похоже на другие портреты Хефрена.

На древнем папирусе разглядели НЛО, приземлившийся на спину Сфинкса

У подножья Сфинкса были найдены следы эрозии, словно он пережил длительный большой потоп. В научной литературе особенности эрозии скульптуры объясняются вторичной трещинноватостью, действием кислотных дождей, низким качеством известняка.

Сравнительно небольшие размеры головы побудили бостонского геолога Роберта Шоха предположить, что у статуи изначально была морда льва, из которой один из фараонов велел высечь загадочно улыбающееся человеческое лицо по своему собственному образу и подобию.

Эта гипотеза не нашла признания в научной среде, равно как и предположение Грэма Хэнкока о корреляции трёх пирамид со звездами в созвездии Ориона, которая якобы наблюдалась в 11-м тыс. до н. э.


Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  древнем, папирусе, приземлившийся, разглядели, Сфинкса

Похожие сообщения:

?>