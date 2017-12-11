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В США распространяется теория, что ураганы «Харви» и «Ирма» это российское климатическое оружие
11.12.2017 Новости
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В Соединенных Штатах получила распространение удивительная конспирологическая теория.
Новая версия от американцев: ураганы "Харви", "Ирма" и "Катя" — это происки "этих русских". Оказывается, сейчас в Соединенных Штатах получила распространение теория, что все ураганные бедствия, которые “свалились на США” — это новое и страшное климатическое оружие России.
Некое издание с весьма странным названием The Liberty Beacon уверяет, что такой вариант нападения на жителей Соединенных Штатов одобрила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.:
Издание уверяет, что “эти русские разработали мощнейшее климатическое оружие”. Авторы столь удивительного по своей абсурдности заявления ссылаются на какой-то несуществующий доклад Совета Безопасности.
Однако ни его названия, ни тем более каких-либо доказательств на эту тему они не приводят. Что, в общем-то, неудивительно. Ведь, главное в американских СМИ — не донести правдиво факты, а сыграть на рейтингах.
Впрочем, авторы решили не мелочиться. Как говорится, уж фантазировать, так с размахом. Оказывается, по версии издания, Россия еще едва не уничтожила Париж наводнением, а еще наслала сильнейшие ливни на Берлин и вообще чуть не потопила всю Европу.
“Новейшая разработка носит название ENMOD, разработана она в "Ростехе", — сообщает The Liberty Beacon. — Ее разворачивают на модифицированном самолете "Аэрофлот" вблизи участков, где планируется организовать стихийное бедствие".
Впрочем, американцы не очень-то голословны. В плане того, что разработки по мерам воздействия на погоду ведутся во всем мире. Самый яркий пример — разгон туч и облаков при проведении важных мероприятий.
Однако есть Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Инициатором этого документа стала Москва. Ведущие страны подписали данную Конвенцию в 1977 году.
Американские СМИ понять можно. Тут и стихия, и ухудшение отношений с Россией — есть о чем написать. Но чтобы выжать такую сенсацию — это, как говорится, нужна потрясающая фантазия.
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