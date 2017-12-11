В США распространяется теория, что ураганы «Харви» и «Ирма» это российское климатическое оружие

В Соединенных Штатах получила распространение удивительная конспирологическая теория.

Новая версия от американцев: ураганы "Харви", "Ирма" и "Катя" — это происки "этих русских". Оказывается, сейчас в Соединенных Штатах получила распространение теория, что все ураганные бедствия, которые “свалились на США” — это новое и страшное климатическое оружие России.







Некое издание с весьма странным названием The Liberty Beacon уверяет, что такой вариант нападения на жителей Соединенных Штатов одобрила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Издание уверяет, что “эти русские разработали мощнейшее климатическое оружие”. Авторы столь удивительного по своей абсурдности заявления ссылаются на какой-то несуществующий доклад Совета Безопасности.

Однако ни его названия, ни тем более каких-либо доказательств на эту тему они не приводят. Что, в общем-то, неудивительно. Ведь, главное в американских СМИ — не донести правдиво факты, а сыграть на рейтингах.

Впрочем, авторы решили не мелочиться. Как говорится, уж фантазировать, так с размахом. Оказывается, по версии издания, Россия еще едва не уничтожила Париж наводнением, а еще наслала сильнейшие ливни на Берлин и вообще чуть не потопила всю Европу.

“Новейшая разработка носит название ENMOD, разработана она в "Ростехе", — сообщает The Liberty Beacon. — Ее разворачивают на модифицированном самолете "Аэрофлот" вблизи участков, где планируется организовать стихийное бедствие".

Впрочем, американцы не очень-то голословны. В плане того, что разработки по мерам воздействия на погоду ведутся во всем мире. Самый яркий пример — разгон туч и облаков при проведении важных мероприятий.

Однако есть Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Инициатором этого документа стала Москва. Ведущие страны подписали данную Конвенцию в 1977 году.

Американские СМИ понять можно. Тут и стихия, и ухудшение отношений с Россией — есть о чем написать. Но чтобы выжать такую сенсацию — это, как говорится, нужна потрясающая фантазия.



