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В США распространяется теория, что ураганы «Харви» и «Ирма» это российское климатическое оружие

11.12.2017 Новости   Нет комментариев

В Соединенных Штатах получила распространение удивительная конспирологическая теория.

В США распространяется теория, что ураганы "Харви" и "Ирма" это российское климатическое оружие

Новая версия от американцев: ураганы "Харви", "Ирма" и "Катя" — это происки "этих русских". Оказывается, сейчас в Соединенных Штатах получила распространение теория, что все ураганные бедствия, которые “свалились на США” — это новое и страшное климатическое оружие России.



Некое издание с весьма странным названием The Liberty Beacon уверяет, что такой вариант нападения на жителей Соединенных Штатов одобрила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Издание уверяет, что “эти русские разработали мощнейшее климатическое оружие”. Авторы столь удивительного по своей абсурдности заявления ссылаются на какой-то несуществующий доклад Совета Безопасности.

Однако ни его названия, ни тем более каких-либо доказательств на эту тему они не приводят. Что, в общем-то, неудивительно. Ведь, главное в американских СМИ — не донести правдиво факты, а сыграть на рейтингах.

Впрочем, авторы решили не мелочиться. Как говорится, уж фантазировать, так с размахом. Оказывается, по версии издания, Россия еще едва не уничтожила Париж наводнением, а еще наслала сильнейшие ливни на Берлин и вообще чуть не потопила всю Европу.

“Новейшая разработка носит название ENMOD, разработана она в "Ростехе", — сообщает The Liberty Beacon. — Ее разворачивают на модифицированном самолете "Аэрофлот" вблизи участков, где планируется организовать стихийное бедствие".

В США распространяется теория, что ураганы "Харви" и "Ирма" это российское климатическое оружие

Впрочем, американцы не очень-то голословны. В плане того, что разработки по мерам воздействия на погоду ведутся во всем мире. Самый яркий пример — разгон туч и облаков при проведении важных мероприятий.

Однако есть Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Инициатором этого документа стала Москва. Ведущие страны подписали данную Конвенцию в 1977 году.  

Американские СМИ понять можно. Тут и стихия, и ухудшение отношений с Россией — есть о чем написать. Но чтобы выжать такую сенсацию — это, как говорится, нужна потрясающая фантазия.


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Метки:  «Оружие, Климатическое, распространяется, российское, Теория, Ураганы

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