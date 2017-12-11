Морские крепости. Форт «Император Александр I»



Форт «Император Александр I». «Сие есть наши, русские Дар­данеллы…», — говаривал царь Петр Алексеевич, склоняясь над картами и чертежами.

В конце 1836 года проект нового форта был готов. А следующей весной приступили к устройству фундамента. Море в этом месте — глубиной около четырех с половиной метров. Дно песчаное, с прослойкой жидкой глины, под которой оказались мощные залежи плотной глины. Сняв верхнюю массу, в плотную глину забили 5335 две­надцатиметровых свай, пространство между которыми было засыпано круп­нозернистым песком, а на него уложена бетонная подушка высотой около двух метров. Поверх подушки уложили ряд гранитных плит (11 тыс. штук). Эта конструкция была одета вторым слоем гранитного покрытия и, таким образом, была закончена работа по сооружению подводной части фундамента.

Контракт на возведение самого здания был заключен с купцом Мол­чановым, который своими силами обязан был выложить стены из кирпича с облицовкой их финляндским гранитом, для чего предусмотрены были четы­рехъярусные наружные леса, опирающиеся на ряжевую ограду. Для уст­ройства лесов требовался отборный лесоматериал, в т.ч. брус большого сечения.

14 августа 1842 года император Всероссийский Николай I, в сопро­вождении первых чинов государства и крупнейших специалистов, посетил новостройку. И остался очень доволен. И чем выше поднимались стены форта, тем внимательнее относился он к нуждам строителей, вникая во все мелочи. Не раз задумывался император Николай Павлович и о том, кому доверить командование фортом. Хотелось, чтобы это был человек надежный, испытанной храбрости, знающий и достойный во всех отношениях. И такой офицер был представлен императору: артиллерии подполковник Костромитинов. Именно ему 29 мая 1844 года и было приказано принять форт в своё ведение.

Так началась боевая вахта форта Император Александр Первый. Но первый удар нанесла ему грозная морская стихия: осенью того же года разразилась буря над Кронштадтом, повредившая многие укрепления. Пострадали и батареи на форту Крон­шлот.

Но форт Император Александр Первый стоял незыблемо. Только потом пришлось немного переделать внутреннюю его гавань. И доныне красуется это изумительное сооружение над волнами Финского залива.

Островок, служащий ему основанием, имеет в длину всего лишь 200 метров при ширине в 70. Толщина стен, облицованных финляндским гранитом, составляет от 2,4 до 3 метров. Площадь всех помещений компактного, эллиптической формы здания, грудью развернутого на фарватер, составляет 5000 квадратных метров.

Форт Император Александр Первый предназначен был для обстрела фарватера косвенными выстрелами. И с этой стороны имел трехъярусную оборону (т.е. три этажа) и открытую батарею наверху. В горжевой (обращенной к своим) стороне, на один этаж меньше. Здесь же были и ворота, ведущие во двор.

103 амбразуры, 55 казематов, 137 орудий, из которых 34 помещались наверху, с преобладающим калибром были трехпудовые бомбовые пушки и пудовые единороги. 12 пороховых погребов, ядрокалильная печь (при попадании раскалённого ядра в корпус судна, шанс возгорания был до 90%).