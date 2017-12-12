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Морские крепости. Форт Риф

12.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Форт Риф – защитник Кронштадта и Ленинграда от атак со стороны Котлинской косы.

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Метки:  крепости, Морские

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