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Морские крепости. Форт Риф
12.12.2017 Что от нас скрывали
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Форт Риф – защитник Кронштадта и Ленинграда от атак со стороны Котлинской косы.
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12.12.2017 Что от нас скрывали
Форт Риф – защитник Кронштадта и Ленинграда от атак со стороны Котлинской косы.
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