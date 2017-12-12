Морские крепости. Форт Риф

Астрономы нашли доказательство того, что ранее у Солнца был «компаньон». Выводы были получены на основе анализа радиоволнового излучения, которое исходит из удаленного от нас на 600 световых лет пылевого облака. Астрономы нашли доказательство того,... Подробнее