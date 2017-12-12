В США провели учения на случай столкновения астероида с Землей

Организаторами этой тренировки выступили NASA и Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA), уточнила пресс-служба. В ней также принял участие Пентагон в лице американских военно-воздушных сил, национальные лаборатории США — крупные государственные научно- технологические центры, входящие в структуру Министерства энергетики и занимающиеся в числе прочего созданием ядерного оружия, ряд других организаций и власти штата Калифорния. Именно на его территории, в городке Эль-Сегундо, 25 октября состоялись учения.

Согласно их сценарию, просчитывались действия, которые нужно будет предпринимать в связи со столкновением 20 сентября 2020 года с нашей планетой астероида размером предположительно 100 м на 250 м. Вероятность его падения на Землю якобы изначально считали равной 2%. Однако, в мае 2017 года, по легенде учений, эксперты поймут, что столкновение этого небесного тела с нашей планетой является неизбежным. К ноябрю 2017 года специалисты, как предполагал сценарий учений, определят, что астероид рухнет либо в южной части Калифорнии, либо недалеко от ее побережья в Тихом океане.

Американские власти отрабатывали план мероприятий, необходимых для осуществления массовой эвакуации населения в Лос-Анджелесе и его окрестностях, то есть, порядка 13 млн человек. Этот вариант действий был выбран по причине предполагаемой нехватки времени на реализацию какой-либо миссии с целью уничтожения астероида или изменения его траектории для предотвращения столкновения с Землей. На учениях не только изучались модели, прогнозирующие последствия описанного катаклизма, но и составлялись планы опровержения всевозможных слухов и не соответствующей действительности информации, которые, видимо, при таком развитии событий могут стать серьезным фактором воздействия на общественное мнение.

Новый руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн, являющийся американцем швейцарского происхождения, предупредил, что угроза катастрофы, подобной рассматривавшейся на учениях, достаточно реальна и ставит вопрос о том, «когда мы будем принимать меры в такой ситуации, а не о том, придется ли нам вообще этим заниматься». В свою очередь руководитель FEMA Крейг Фьюгейт выразил уверенность, что властям «критически важно отрабатывать сценарии на случай таких катастроф, вероятность которых мала, а последствия которых значительны». По словам NASA, нынешние учения стали уже третьими по счету данного рода с участием космического ведомства США и FEMA.