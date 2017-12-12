Слияние двух галактик породило «космические глаза»

Галактики получили названия IC 2163 и NGC 2207.

В процессе слияния они образовали крайне редкую «глазоподобную»

структуру. По словам ученых, подобная форма будет сохраняться всего лишь

на протяжении нескольких десятков миллионов лет — очень короткого

отрезка времени по меркам галактики.

В настоящее время астрономы изучают процесс слияния. В частности,

им удалось произвести подробные измерения движения монооксида углерода

(угарного газа) — индикатора молекулярного газа, служащего «топливом»

при образовании звезд. Как выяснилось, чем быстрее падает скорость

движения угарного газа, тем плотнее становится молекулярный газ.