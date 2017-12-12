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Слияние двух галактик породило «космические глаза»

12.12.2017 Части света   Нет комментариев

Слияние двух галактик породило «космические глаза»

Астрономам, работающим на телескопе ALMA в Южной Америке,
удалось получить потрясающие изображения двух спиральных галактик,
которые находятся в процессе слияния в 114 миллионах световых лет
от Земли.

:

Галактики получили названия IC 2163 и NGC 2207.
В процессе слияния они образовали крайне редкую «глазоподобную»
структуру. По словам ученых, подобная форма будет сохраняться всего лишь
на протяжении нескольких десятков миллионов лет — очень короткого
отрезка времени по меркам галактики.

В настоящее время астрономы изучают процесс слияния. В частности,
им удалось произвести подробные измерения движения монооксида углерода
(угарного газа) — индикатора молекулярного газа, служащего «топливом»
при образовании звезд. Как выяснилось, чем быстрее падает скорость
движения угарного газа, тем плотнее становится молекулярный газ.

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Метки:  галактик, космические, породило, Слияние

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