Ученые обнаружили на Марсе следы древних тектонических напряжений

На этом виде, запечатленном при помощи аппарата «Марс Экспресс» (Mars Express) Европейского космического агентства, представлена западная часть области Acheron Fossae, изолированный участок древней местности, простирающийся примерно на 800 километров в длину и 280 километров в ширину при средней высоте около 2 километров по отношению к окружающим его равнинам.

Область Acheron Fossae является частью сети трещин, протянувшихся во все стороны от возвышенности Фарсида, расположенной примерно в 1000 километров к югу от горы Олимп и являющейся местом расположения крупнейших марсианских вулканов. Исторически по мере того как происходило «набухание» области Фарсида в результате скопления под поверхностью расплава горных пород, который впоследствии начал изливаться через вулканы, поверхность планеты в этой области покрывалась сетью небольших трещин.

Этот процесс дал начало классическому геологическому образованию типа «горст и грабен», которое напоминает чередование белых и черных клавиш на фортепиано, где «горстом» называют приподнятый участок поверхности («черная клавиша»), а «грабеном» — участок поверхности, расположенный ниже двух смежных с ним «горстов» («белая клавиша в аналогии с клавишами фортепиано»). На представленном фото длинный гребень, протянувшийся в левой нижней части снимка, на самом деле представляет собой грабен, который после своего формирования в последующие эпохи был заполнен породами, движущимися вдоль него, возможно, с ледниками.