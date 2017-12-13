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Ученые обнаружили на Марсе следы древних тектонических напряжений

13.12.2017 Части света   Нет комментариев

Ученые обнаружили на Марсе следы древних тектонических напряжений

Ряд гребней и впадин, расположенных на расстоянии примерно 1000 километров к северу от горы Олимп, представляющей собой древний потухший вулкан, содержит свидетельства мощных тектонических напряжений, возникших на территории области Acheron Fossae поверхности Марса примерно 3,7-3,9 миллиарда лет назад.

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На этом виде, запечатленном при помощи аппарата «Марс Экспресс» (Mars Express) Европейского космического агентства, представлена западная часть области Acheron Fossae, изолированный участок древней местности, простирающийся примерно на 800 километров в длину и 280 километров в ширину при средней высоте около 2 километров по отношению к окружающим его равнинам.

Область Acheron Fossae является частью сети трещин, протянувшихся во все стороны от возвышенности Фарсида, расположенной примерно в 1000 километров к югу от горы Олимп и являющейся местом расположения крупнейших марсианских вулканов. Исторически по мере того как происходило «набухание» области Фарсида в результате скопления под поверхностью расплава горных пород, который впоследствии начал изливаться через вулканы, поверхность планеты в этой области покрывалась сетью небольших трещин.

Этот процесс дал начало классическому геологическому образованию типа «горст и грабен», которое напоминает чередование белых и черных клавиш на фортепиано, где «горстом» называют приподнятый участок поверхности («черная клавиша»), а «грабеном» — участок поверхности, расположенный ниже двух смежных с ним «горстов» («белая клавиша в аналогии с клавишами фортепиано»). На представленном фото длинный гребень, протянувшийся в левой нижней части снимка, на самом деле представляет собой грабен, который после своего формирования в последующие эпохи был заполнен породами, движущимися вдоль него, возможно, с ледниками.

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