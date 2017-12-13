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Тысячи жителей Гаити не могут вернуться в свои дома из-за наводнений
13.12.2017 Интересное в мире
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Из-за наводнений, вызванных прохождением урагана «Ирма», около 10 тысяч жителей Гаити не могут вернуться в свои дома. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщило информационное агентство EFE.
Как уточняется, вода по-прежнему стоит на улицах многих населенных пунктов на севере страны. Людям приходится оставаться в специальных убежищах, оборудованных властями.
Ураган «Ирма» пронесся недалеко от северного побережья острова Гаити (его делят Гаити и Доминиканская Республика) 7 сентября. Как заявил глава сил гражданской обороны Гаити Джерри Чэндлер, пока сложно подсчитать сумму ущерба, нанесенного ураганом. Однако уже сейчас ясно, что многие строения были разрушены, серьезно пострадал урожай.
По последней информации, в результате прохождения «Ирмы» на Гаити один человек пропал без вести, еще двое были ранены. В Доминиканской Республике в результате урагана оказались затоплены несколько районов, многие жители региона остались без электроэнергии. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Также сообщается, что курорты страны в результате стихии не пострадали и сейчас уже функционируют в обычном режиме.
Как отметили власти Гаити, ситуация находится под контролем. Однако, по информации EFE, в стране существует вероятность возникновения новой вспышки холеры. С 2010 года из-за этого заболевания умерли почти 10 тысяч жителей страны.
Гаити является беднейшим государством Западного полушария. Его население составляет около 10,6 миллиона человек. В 2010 году жизни более 220 тысяч человек унесло разрушительное землетрясение. В том же году в Гаити разразилась эпидемия холеры. В октябре 2016 года около тысячи гаитян погибли в результате урагана «Мэтью», пронесшегося над страной. :
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