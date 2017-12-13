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Южная Азия до и после сезона муссонов 2017 года
13.12.2017 Интересное в мире
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Во время сезона муссонов сильные дожди в Южной Азии — не редкость. Но летний муссон 2017 года стал уникальным событием. В августе изнуряющий дождь шел каждый день и стал причиной катастрофического наводнения на севере Индии, в Непале и Бангладеш.
Пострадали более 40 миллионов человек в трех странах. Сотни деревень были затоплены, десятки тысяч домов разрушены. Миллионы человек живут в лагерях для беженцев, а обширные участки сельскохозяйственных полей и земель для выпаса скота скрыты под водой.
Одна из самых пострадавших областей — Бихар, штат в Восточной Индии с огромной площадью равнинных плодородных земель. Ситуация с наводнением здесь ухудшилась после сильных дождей 10 августа 2017 года. К сентябрю почти 17 миллионов человек только в этом штате пострадали от наводнений. Примерно 7 тысяч деревень в Бихаре затоплены и более 700 тысяч человек эвакуированы.
Две фотографии, сделанные спектрорадиометром MODIS на спутнике «Терра», показывают как водные пути Бизара изменились за сезон муссонов. На первой фотографии — Ганг, Коши и несколько других рек 6 сентября 2017 года, когда паводковые воды покрыли огромные полосы земли. Второе изображение демонстрирует тот же самый регион 24 мая 2017 года, до того как начались муссонные дожди. :
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