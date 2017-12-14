На Земле заканчивается песок

Во время сезона муссонов сильные дожди в Южной Азии — не редкость. Но летний муссон 2017 года стал уникальным событием. В августе изнуряющий дождь шел каждый день и стал причиной катастрофического наводнения на севере Индии, в Непале и Бангладеш. Во... Подробнее