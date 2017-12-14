-
На Земле заканчивается песок
14.12.2017 Что от нас скрывали
-
Недавняя статья, опубликованная в журнале Science, пролила свет на еще одну экологическую проблему, с которой столкнулось человечество: на Земле заканчивается… песок.
Причиной исчезновения песка называют его добычу людьми. Более того, согласно авторам научной работы, объемы добычи песка превышают объемы добычи любого другого вещества или материала.
«Недостаток песка — только появляющаяся проблема, но проблема с большим экономическим, политическим, социальным значением, а также значением для окружающей среды», — говорится в статье.
О недостатке песка заговорили еще в 2007 году, с тех пор беспокойство по этому поводу лишь возрастает. «По всему миру добыча песка и гравия составляет 68-85 % от 47-59 тонн всех добытых материалов в год, и этот процент растет». Песок требуется для производства стекла, всевозможной электроники и используется для гидравлического разрыва пласта.
Новое исследование также показывает, что дестабилизированная добычей песка береговая линия, возможно, сделала цунами 2004 года в Шри Ланке более опасными, добыча песка осложнила водоснабжение в дельте Меконга и стала причиной образования новой преступной группировки, зарабатывающей 17 миллионов долларов ежемесячно — песочной мафии.
Статья в Science также несколько раз подчеркивает, что проблема недооценена. «Песок — ограниченный ресурс, но пока неясно, сможет ли спрос превзойти предложение». По мнению авторов научной работы, в любой случае человечеству следует научиться использовать песок более экономно. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии