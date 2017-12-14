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Может ли CRISPR стать биологическим оружием?
14.12.2017 Что от нас скрывали
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Метод редактирования генов CRISPR оказался в центре внимания после того, как ученые сообщили, что использовали его для безопасного удаления болезни из человеческих эмбрионов, впервые. За этим последовала «лихорадка CRISPR», которая продолжается вот уже несколько лет, и число научных публикаций по этой теме неуклонно растет.
Есть веские причины повышенного внимания к CRISPR.Этот метод позволяет ученым «вырезать и вставлять» ДНК еще проще, чем когда-либо. Он применяется в самых разных сферах, начиная от лечения рака и заканчивая контролем заболеваний, переносимых насекомыми.
Некоторые из этих применений, такие как создание москитов, способных противостоять паразиту, вызывающему малярию, неизбежно приводят к перенастройке экосистемы. Поэтому CRISPR вызывает множество опасений этики и безопасности. Некоторые также обеспокоены тем, что применения, изучаемые оборонными организациями, интересующимися «инновационными применениями», должны послужить тревожным звоночком для других государств.
Существуют также опасения, что редактирование генов смогут использовать при разработке биологического оружия. В 2016 году Билл Гейтс заметил, что «следующая эпидемия может возникнуть на экране компьютера с намерением террористов использовать генетическую инженерию для создания синтетической версии вируса оспы». Совсем недавно, в июле 2017 года, Джон Сотос из Intel Health & Life Sciences, заявил, что исследования по редактированию генов могут «открыть потенциал для биооружия невообразимого разрушительного потенциала».
В феврале 2016 года стало очевидно, что широкая доступность и низкая стоимость основных ингредиентов технологий вроде CRISPR, делает это особенно актуальным.
Тем не менее, нужно быть осторожными с шумихой вокруг новых технологий и, в настоящее время, возможности CRISPR скорее скромны и преувеличены. Существуют методы террора и проще, и грубее. Пока что CRISPR мог привлечь только биологических террористов. Но необходимы и другие шаги, такие как распространение и выращивание агентов биологического оружия, чтобы оно было эффективным. Для этого нужны дополнительные навыки, и создание биологического оружия на основе CRISPR будет оставаться недоступным для большинства террористических группировок. По крайней мере, пока.
Но это не значит, что злонамеренно использовать CRISPR невозможно. Как и невозможно игнорировать важную роль CRISPR в любой биологической программе будущего.
Международные усилия
Стоит отметить, что большинство государств по всему миру питают отвращение к биологической войне. Активно внедряются методы, препятствующие разработке биологического оружия. На международной уровне действует Конвенция о биологическом и токсинном оружии. Согласно этой конвенции, «страны договорились никогда и ни при каких обстоятельствах не приобретать и не хранить биологическое оружие».
Это соглашение не идеально и обеспечить его соблюдение довольно трудно. Более того, в последнее время страны-участники соглашения не особо бдительно следят за его исполнением, а на последней встрече и вовсе не смогли договориться о дальнейшей работе. Пока это наш краеугольный камень борьбы с биологическим оружием. Все 178 государств, подписавших соглашение, в декабре 2016 года заявили о своей «железной решительности полностью исключить возможность использования биологического оружия и убежденности в том, что такое использование будет отвратительным для совести человечества».
Следовательно, этим государствам придется рассмотреть враждебный потенциал CRISPR. Более того, они должны сделать это коллективно. Важны односторонние национальные меры, проведения процедур обеспечения биологической безопасности. Однако добиться запрета на враждебное использование CRISPR отдельно взятому государству вряд ли удастся.
Таким образом, когда государства-участники конвенции встретятся в конце этого года, важно договориться на более систематический и регулярный обзор науки и техники. Такие обзоры могут помочь в выявлении и определении степени опасности таких технологий, как CRISPR, а также в предоставлении международного обмена информации о некоторых потенциальных преимуществах таких технологий.
Большинство государств поддержали принцип расширенных обзоров науки и техники в рамках конвенции на последнем крупном совещании. Но теперь им необходимо воспользоваться этой возможностью и договориться о практическом внедрении таковых обзоров, чтобы не допустить, что конвенция останется за рамками развития науки и технологий.
Биологическая война не является неизбежным следствием достижений в области наук о жизни. Для разработки и использования биологического оружия необходимо соответствующее агентство. Несовершенная конвенция не сможет гарантировать, что государства-участники всегда смогут выступить против вредоносного применения достижений биологии. Но они могут повлиять на эти решения и сформировать среду, в которой недостатки поиска такого оружия перевешивают преимущества. :
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