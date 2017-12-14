Откуда появился человек?

Самая древняя версия происхождения человека — тотемизм. Именно таких верований придерживались американские индейцы и представители северных народностей. Считалось, что предками определенных групп людей были священные животные. У каждого племени был свой тотем (например, волк или ягуар, как у древних майя).

Из мифологии Древней Греции следует, что вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос, в котором заключался источник жизни (согласитесь, чем-то перекликается с теорией Большого взрыва). Из него возник весь мир, бессмертные боги и человек. Вместе с тем некоторые греческие племена считали себя «автохтонами”, возникшими из земли. В частности, фиванцы думали, что они произошли из зубов убитого финикийцем Кадмом дракона, которые он посеял в землю. Вообще говоря, у греков не существовало единого мнения о том, откуда взялись люди. Например, Платон совершенно серьезно предполагал, что они произошли от андрогинов — перволюдей, сочетавших в себе признаки обоих полов. Кстати, идея о том, что мужчина и женщина представляли собой изначально одно целое, близка многим мировым религиям. Так, в одном из талмудических толкований первых глав Книги Бытия говорится, что андрогином был и Адам.

Сотворенные Богом

В авраамических религиях (иудаизм, христианство и ислам) считается, что Бог создал первого человека по образу и подобию своему, а Еву — из его ребра несколько позже. В индуизме есть как минимум пять версий сотворения мира и человека. Интересная (хотя и очень сложная) версия предлагается в каббалистическом учении. В нем говорится, что творец создал гармоничную душу, получившую имя Адам Ришон — «первый человек”. Однако тот принял на себя огромный духовный свет (что было примерно равнозначно вкушению «запретного плода” в христианстве). В итоге душа не выдержала и раскололась на 600 тысяч частей, а каждая из них — еще на множество частей. Все эти осколки сейчас находятся в душах людей. В конечном итоге после цепи перерождений они должны провести «исправление” и вновь собраться в общий духовный комплекс, называемый Адамом. То есть — с чего начали, тем и закончим.

Дарвинизм и эволюционная теория

Знаменитый постулат о том, что человек произошел от обезьяны, приписывают Чарльзу Дарвину, хотя сам ученый формулировал мысль по-другому: у людей и обезьян был общий предок — обезьяноподобное существо. По версии Дарвина, род Homo зародился где-то 3,5 миллиона лет назад в Африке (современные ученые уже выяснили, что линия, с которой связано происхождение Homo sapiens, отделилась от других гоминид 6—7 миллионов лет назад). В ходе эволюции наш предок стал ходить на двух ногах, использовать руки как орудие труда, у него началось прогрессивное преобразование мозга, появилась членораздельная речь. Ну а причиной его эволюции, как и у всех остальных видов, был естественный отбор — принцип, когда выживают только сильнейшие формы жизни, приспосабливающиеся к изменяющимся условиям окружающей среды.

Синтез противоположностей

По мере развития науки креационистам (те, кто считает, что человек — творение Бога) пришлось как-то приспосабливаться. Своего рода компромиссом между теорией творения и дарвинизмом стал так называемый теистический эволюционизм. Он не отвергает эволюцию, но считает ее инструментом в руках Божьих. Проще говоря, Бог создал «материал” — род Homo — и запустил процесс эволюции. В итоге получился человек. Важным моментом эволюционного креационизма является утверждение о том, что хотя тело и менялось, дух человека (то есть бессмертная душа) оставался неизменным. Именно такой позиции официально придерживается Ватикан со времен Папы Иоанна Павла II.

Древние космонавты

Согласно еще одной теории (весьма популярной на данный момент), появление людей на Земле связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. В простейшем варианте — люди являются прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время. Но есть и более сложные варианты: скрещивание иномирян с предками людей; порождение человека разумного методами генной инженерии; управление эволюционным развитием земной жизни силами внеземного сверхразума и так далее. Кстати, одним из тех, кто не просто поддерживал теорию палеоконтакта, но и являлся ее горячим сторонником, был знаменитый Константин Циолковский. И сейчас очень многие представители различных научных направлений уверены, что причину происхождения человека нужно искать в космосе.