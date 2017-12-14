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На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛО

14.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛО

Древнеегипетская цивилизация достигла невероятных высот благодаря контактам с представителями высокоразвитых инопланетных рас. Так считают исследователи, подкрепляющие свои слова весомым доказательством — изображением НЛО, которое было обнаружено на одном из рисунков, сохранившихся со времен Древнего Египта. 
Тот самый рисунок является одним из экспонатов Каирского музея. Древний папирус, в частности, изображает нечто вроде летающей тарелки, которая совершила посадку Сфинксу на спину.

На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛО
На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛОВозраст папируса определен в 3 тысячи лет. Объект действительно выглядит странно
Объект, который очень похож на стереотипное изображение НЛО — неслучайно, как считают уфологи, присутствует на древнеегипетском папирусе, возраст которого составляет три тысячи лет.

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«Вы только посмотрите на эту летающую тарелку. У нее есть посадочные опоры и она испускает некое сияние. То есть, это явно техногенный объект. Который, учитывая уровень человеческой цивилизации три тысячи лет назад, мог быть создан исключительно инопланетными пришельцами», — говорят специалисты.

По словам уфологов, древние египтяне, очевидно, постоянно контактировали с пришельцами, которые снабжали их знаниями и технологиями.
Некоторые уверены, что на папирусе изображен скорее всего какой-нибудь цветок или украшение. Но почему на спине Сфинкса? А если это НЛО, то может быть и Сфинкс связан с инопланетянами?
Со Сфинксом связано множество загадок. Так, многие ученые сомневаются в правильности его датировки. Официально утверждено, что построили его около 2500 лет до н. э. и у него лицо фараона Хефрена, правившего в эти годы. Однако лицо Сфинкса имеет негроидные черты и не похоже на другие портреты Хефрена.
На древнем египетском папирусе нашли изображение НЛО
У подножья Сфинкса были найдены следы эрозии, словно он пережил длительный большой потоп. В научной литературе особенности эрозии скульптуры объясняются вторичной трещинноватостью, действием кислотных дождей, низким качеством известняка.
Сравнительно небольшие размеры головы побудили бостонского геолога Роберта Шоха предположить, что у статуи изначально была морда льва, из которой один из фараонов велел высечь загадочно улыбающееся человеческое лицо по своему собственному образу и подобию.
Эта гипотеза не нашла признания в научной среде, равно как и предположение Грэма Хэнкока о корреляции трёх пирамид со звездами в созвездии Ориона, которая якобы наблюдалась в 11-м тыс. до н. э.

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Метки:  древнем, египетском, Изображение, папирусе

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