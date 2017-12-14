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Знаменитый викинг Х века оказался женщиной

14.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Знаменитый викинг Х века оказался женщиной

Захоронение воина середины Х века, получившее номер Bj 581, впервые обнаружили в конце 1880-х годов. Скелет, найденный неподалеку от поселения Бирка на территории современной Швеции, считается одним из самых богатых источников информации о вооружении и быте эпохи викингов. Исследователи провели генетический анализ останков и установили, что кости принадлежали женщине.  Предметы, найденные в захоронении Bj 581, говорили о сравнительно высоком социальном положении погибшего. Вместе с человеком были захоронены две лошади — жеребец и кобыла, — а также большая «коллекция» оружия. В яме нашли меч, топор, копье, несколько стрел, боевой нож и два щита. Также рядом с останками обнаружили игральную доску с фигурками: на основе этой находки археологи делают вывод, что человек обладал знаниями о тактике и стратегии. Все эти атрибуты говорят о том, что похороненный мог занимать относительно высокую военную должность. Знаменитый викинг Х века оказался женщинойРеконструкция захоронения, Evald Hansen Более ста лет захоронение считалось мужским в силу традиционных представлений. Несмотря на это, несколько исследователей указывали, что морфологические особенности скелета схожи скорее с женскими чертами. Чтобы установить пол воина, исследователи провели несколько исследований останков. Анализ ДНК, извлеченной из зуба и плечевой кости скелета, указал на отсутствие Y-хромосомы. Согласно результатам исследования митохондриальной ДНК, останки генетически близки к современным северным европейцам. Также ученые исследовали содержание изотопов стронция в зубной эмали женщины из захоронения Bj 581 и еще пятерых людей, похороненных неподалеку от Бирки. Анализ показал, что в юности женщина регулярно переезжала и, возможно, вела странствующий образ жизни. На костях женщины не нашли следов серьезных травм, нанесенных перед смертью — скорее всего, к ее гибели привели другие причины. Отсутствие таких травм характерно для индивидуальных погребений в этом регионе. Останки тех, кто погиб от ран, чаще находят в массовых захоронениях. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Physical Anthropology. 

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Метки:  викинг, женщиной, знаменитый, оказался

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