В НАСА создали анимацию грядущего солнечного затмения



НАСА создало визуализацию полного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать 8 марта 2016 года в Юго-Восточной Азии. Явление на каждой территории (показанной на видео) будет продолжаться в течение 1,5-4 минут.



В результате затмения Луна загораживает диск Солнца, так что часть территории Земли оказывается в тени и освещена только слабым светом солнечной короны. Об этом сообщается на сайте агентства.