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В НАСА создали анимацию грядущего солнечного затмения

15.12.2017 Части света   Нет комментариев


НАСА создало визуализацию полного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать 8 марта 2016 года в Юго-Восточной Азии. Явление на каждой территории (показанной на видео) будет продолжаться в течение 1,5-4 минут.

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В результате затмения Луна загораживает диск Солнца, так что часть территории Земли оказывается в тени и освещена только слабым светом солнечной короны. Об этом сообщается на сайте агентства.

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