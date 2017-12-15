-
Обнаружена самая большая каменистая планета
15.12.2017 Части света
-
Самая большая каменистая планета была обнаружена космическим телескопом
Kepler. Объект, получивший обозначение BD+20594b, имеет диаметр, всего в
2 раза меньший, чем у Нептуна. :
Однако если Нептун является газовым
гигантом, новая планета состоит из твердой породы. Об открытии сообщила
группа астрономов из Папского католического университета Чили.
BD+20594b находится от нас на расстоянии 500 световых лет в созвездии Овена.
Планета в 16 раз массивней нашей Земли, а ее плотность составляет 8 г
на куб. см. Объект был впервые обнаружен в 2015 году, когда он оказался
между своей необычно яркой звездой и аппаратом Kepler.
Ранее
кандидатом на звание самой большой каменистой планеты считалась
экзопланета Kepler 10c, диаметр которой приблизительно в 2 раза больше
диаметра Земли.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии