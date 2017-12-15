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Обнаружена самая большая каменистая планета

15.12.2017 Части света   Нет комментариев

Обнаружена самая большая каменистая планета

Самая большая каменистая планета была обнаружена космическим телескопом
Kepler. Объект, получивший обозначение BD+20594b, имеет диаметр, всего в
2 раза меньший, чем у Нептуна.

:

Однако если Нептун является газовым
гигантом, новая планета состоит из твердой породы. Об открытии сообщила
группа астрономов из Папского католического университета Чили.

BD+20594b находится от нас на расстоянии 500 световых лет в созвездии Овена.
Планета в 16 раз массивней нашей Земли, а ее плотность составляет 8 г
на куб. см. Объект был впервые обнаружен в 2015 году, когда он оказался
между своей необычно яркой звездой и аппаратом Kepler.

Ранее
кандидатом на звание самой большой каменистой планеты считалась
экзопланета Kepler 10c, диаметр которой приблизительно в 2 раза больше
диаметра Земли.

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Метки:  Большая, каменистая, Обнаружена, Планета

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