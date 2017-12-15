Обнаружена самая большая каменистая планета

Однако если Нептун является газовым

гигантом, новая планета состоит из твердой породы. Об открытии сообщила

группа астрономов из Папского католического университета Чили.

BD+20594b находится от нас на расстоянии 500 световых лет в созвездии Овена.

Планета в 16 раз массивней нашей Земли, а ее плотность составляет 8 г

на куб. см. Объект был впервые обнаружен в 2015 году, когда он оказался

между своей необычно яркой звездой и аппаратом Kepler.

Ранее

кандидатом на звание самой большой каменистой планеты считалась

экзопланета Kepler 10c, диаметр которой приблизительно в 2 раза больше

диаметра Земли.