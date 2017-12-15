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На Плутоне нашли «Щупальца Ктулху»

15.12.2017 Части света   Нет комментариев

На Плутоне нашли "Щупальца Ктулху"

НАСА представило подробную карту левой части «сердца» Плутона — огромной равнины характерной формы на карликовой планете. На ней можно рассмотреть, в частности, «щупальца» региона Ктулху, сформированные границами ледяных азотных плит.

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Черные линии на карте показывают границы ледяных азотных плит. Розовым цветом в восточной части отмечены айсберги из водяного льда, перемещающиеся по замороженному азоту. На юге карты красным цветом отмечены криовулканы из района Райт Монс. Горный регион Ктулху показан в западной области темно-коричневым цветом. Регион с крупными кратерами расположен на западе и отмечен желтым цветом.

На карте показано строение части поверхности карликовой планеты, занимающей территорию протяженностью до 2 070 километров. Большая ее часть покрыта азотным льдом. Изображение позволяет определить структуру поверхности (гладкость, наличие возвышенностей и иных особенностей). Его детализация достигает 320 метров на пиксель. Карта составлена из 12 изображений, полученных 14 июля 2015 года научным инструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) станции New Horizons с расстояния 77,3 километра от поверхности объекта.

С помощью карты ученые смогут лучше понять геологию небесных тел, в частности, определить хронологию их формирования и границы, в пределах которых объекты перекрывают друг друга. Станция New Horizons летом 2015 года исследовала Плутон. В настоящее время аппарат передает полученные данные на Землю и направляется к объекту 2014 MU69, расположенному на расстоянии 1,6 миллиарда километров от карликовой планеты.

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Метки:  Ктулху, Плутоне, Щупальца

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