С помощью нейронных сетей обнаружено шесть гиперскоростных звезд

Средний уровень IQ неуклонно падает уже почти 40 лет из-за того, что человечество стареет, а некоторые формы памяти и интеллекта угасают быстрее с возрастом, чем другие,Средний уровень IQ неуклонно падает уже почти 40 лет из-за того, что человечество... Подробнее