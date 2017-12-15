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С помощью нейронных сетей обнаружено шесть гиперскоростных звезд
15.12.2017 Части света
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Основная часть звезд Млечного пути находится в галактическом диске. Остальные светила рассредоточены по гало — сферической структуре, простирающейся на сотни тысяч световых лет. Но где бы не находились звезды, они вращаются вокруг центра нашей галактики по орбитам. Для примера, средняя скорость звезд гало составляет 150 км/c. Наше же Солнце движется со скоростью 220 км/c. На один полный оборот вокруг центра Млечного пути ему требуется примерно четверть миллиарда лет.
Но некоторые звезды Млечного пути движутся со скоростями, намного превосходящими средние значения. Их также называют гиперскоростными. Существует несколько возможных причин, из-за которых светило может разогнаться до аномально высокой скорости. Иногда всему виной вспышка сверхновой, в буквальном смысле катапультирующая звезду-компаньона, или же тесное сближение двух звездных систем.
Но есть еще один сценарий. В центре Млечного пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, масса которой в 4.3 миллиона раз превышает солнечную. Ее мощная гравитация способна серьезно ускорить близко подошедшую звезду. До недавних пор астрономам было известно около 20 светил, обязанных своей скоростью Стрельцу А*. Но теперь этот список увеличился еще на несколько позиций. В этом ученым помогла нейронная сеть.
С помощью нейронной сети исследователи проанализировали опубликованную осенью 2016 года первую часть каталога Gaia, содержащую данные о положении, параллаксе, звездной величине и собственном движении двух миллионов звезд Млечного пути. Уже через час работы сеть уменьшила эту выборку до 20 тысяч перспективных кандидатов. Вскоре она сократилась до 80 звезд.
После этого астрономы выполнили проверку списка, сверяясь с данными других каталогов и при необходимости проводя дополнительные наблюдения. В результате им удалось идентифицировать шесть гиперскоростных звезд, орбиты которых пролегают рядом с центром Млечного пути. В среднем, они движутся со скоростью около 360 км/c. Но одна из звезд разогналась до отметки свыше 500 км/с. А это значит, что она преодолеет притяжение Млечного пути и в будущем навсегда его покинет, уйдя в межгалактическое пространство. :
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