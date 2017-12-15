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Солнечную панель ROSA выбросили в космос
15.12.2017 Части света
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Питание современных спутников обеспечивают сравнительно громоздкие солнечные панели: они разворачиваются после выведения на орбиту с помощью механических шарниров. Такая конструкция дополнительно ограничивает грузоподъемность ракет-носителей и вместимость их головного обтекателя. В 2016 году в качестве альтернативы NASA разработало миниатюрную солнечную панель Roll-Out Solar Array (ROSA). Она создавалась в рамках в рамках проекта Solar Electric Propulsion (SEP) по сочетанию фотоэлементов с ионным двигателем. Ранее агентство протестировало технологию в наземных вакуумных камерах, а в июне ROSA была доставлена кораблем Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Экспериментальная панель была установлена на обслуживающую систему Canadarm2 и переведена в рабочее положение 18 июня. Испытания устройства продолжались в течение недели: за это время команда Управления по развитию космических технологий (STMD) оценила его устойчивость к перепадам температур, микрогравитации, механическим воздействиям и энергоэффективность. В частности, инженеров интересовало влияние крутящего момента станции на фотоэлементы ROSA. По завершении тестов панель планировалось свернуть, демонтировать и поместить в Dragon для совместной утилизации в плотных слоях атмосферы. Однако демонтаж конструкции не увенчался успехом. В результате NASA приняло решение отсоединить и сбросить ROSA в космос. О результатах испытаний и дальнейшей судьбе образца не сообщается. Известно, что устройство не угрожает космическим аппаратам и МКС. Вероятно, некоторое время оно будет оставаться в космосе и со снижением орбиты сгорит. В сложенном состоянии ROSA представляет собой свиток на двух плоских композитных направляющих. Под воздействием солнечного света последние восстанавливают форму в виде трубок и разворачивают конструкцию. Таким образом, для начала работы конструкция не требует внешнего привода, кроме того, она на 20 процентных пунктов легче и в четыре раза меньше традиционных аналогов. Масса экспериментальной солнечной панели составляет 325 килограммов. Помимо сокращения расходов на организацию миссий разработка, как ожидается, позволит повысить мощность космических аппаратов. Так, конструкция предусматривает масштабирование: в будущем панели на основе ROSA могут использоваться для полетов на Луну или Марс. Кроме того, технология может использоваться в производстве более компактных солнечных батарей для бытовой и промышленной эксплуатации. Стоит отметить, на МКС панель была доставлена с помощью герметичной спускаемой капсулы, которая задействовалась в космической миссии CRS-4 в 2014 году. Запуск полезной нагрузки провела компания SpaceX. Об отсоединении ROSA сообщается в видеоролике Космического центра имени Линдона Джонсона. Весной 2016 года NASA столкнулось с неполадками при развертывании на МКС экспериментального жилого модуля BEAM. Перевести его в рабочее положение удалось со второй попытки.
Видеозапись отсоединения ROSA / ©NASA :
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