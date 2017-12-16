Впервые найдены черные дыры с орбитальным периодом

В 1990-х годах я работала фельдшером на вертолетах санитарной авиации. Наша контора находилась в Нюрбе, и нас часто вызывали то оленеводы, то охотники, то геофизики, да и многие другие, кто нуждался в медицинской помощи. Расстояния там большие, бывало,... Подробнее