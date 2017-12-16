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Впервые найдены черные дыры с орбитальным периодом
16.12.2017 Части света
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Впервые астрономы из университета Нью-Мехико смогли увидеть и измерить орбитальное движение между двумя сверхмассивными черными дырами, которые находятся на расстоянии сотен миллионов световых лет от Земли. Это открытие увенчало собой более десяти лет исследований.
Астроном из Стэнфорда Каришма Бансал опубликовала по этому поводу статью в Astrophysical Journal. Вместе с профессором Грегом Тейлором и его коллегами из Стэнфорда они изучали взаимодействие между этими двумя черными дырами в течение 12 лет, и, наконец, увидели его с помощью Антенной системы с очень большой базой, системы из 10 мощных радиотелескопов.
«Мы долго искали в космосе пару сверхмассивных черных дыр, которые бы ходили по орбите друг против друга в результате слияния двух галактик, — говорит Тейлор. — Хотя теоретически мы предполагали, что такие объекты возможны, до сих пор этого никто не видел».
Черные дыры находятся на расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли в галактике 0402+379. Они находятся неимоверно далеко, но одновременно расстояние до Земли делает их прекрасным образцом для наблюдения. Бансал говорит, что комбинированная масса двух черных дыр в 15 миллиардов раз больше массы Солнца. Их невероятный размер означает, что орбитальный период этих объектов занимает около 24 000 земных лет, то есть за десять лет наблюдений ученые увидели самый малый изгиб их орбиты.
«За 12 лет мы добились потрясающего технического прорыва, телескопы смогли достичь достаточного разрешения и точности, чтобы реально увидеть движения дыр по орбите, — говорит Тейлор. — Это настоящий технологический триумф».
С чисто технической точки зрения увидеть такое — это невероятно, но Бансал и Тейлор также говорят, что их открытие может многое открыть о вселенной, о том, откуда происходят галактики и куда идут.
В центре галактики Андромеды, которая сейчас идет на столкновение с Млечным путем, также находится сверхмассивная черная дыра, а значит. явление, наблюдаемое Бансалом и Тейлором, может случится и с нашими галактиками.
Карта галактики 0402+379, полученная с помощью Антенной системы. :
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