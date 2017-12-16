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Самолет Фреда Валентича был захвачен НЛО

16.12.2017 НЛО   Нет комментариев

Самолет Фреда Валентича был захвачен НЛО

21 октября 1978 года Фредерик Валентич летел на своем самолете Cessna 821L на 125-мильный учебный полет над проливом Басса, по пути к острову Кинг, Австралия, когда он сказал авиадиспетчерам, что его только что атаковал НЛО.

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Фредерик сказал, что корабль имел зеленые огни, и задал вопрос, преследует ли его реактивный военный самолет, или кто-то решил подшутить над ним. Валентич сообщил, что с двигателем его самолета творится что-то неладное, и что данный корабль парил и однозначно не был обычным летательным аппаратом. Затем раздались странные металлические скребущие звуки, и это был последний раз, когда кто-либо видел или слышал о Фредерике Валентиче. После двухнедельного расследования министерство транспорта установило, что они не могут объяснить исчезновение Валентича.
Самолет Фреда Валентича был захвачен НЛО
Эта фотография была сделана с мыса Отвай за 20 минут до того, как исчез самолет Фредерика Валентича

В этот же вечер многочисленные граждане Австралии звонили с сообщениями о наблюдениях НЛО, многие из них сообщали о странном зеленом свете в небе, что придает достоверность экстренному вызову Валентича. Было даже несколько очевидцев, наблюдавших, как самолет Валентича летел в небе, буксируемый зеленым светом.

И вот сейчас появилась новая информация подтверждающая эти сообщения. В то самое время, когда происходили эти события, фермер находился на своем поле и увидел в небе огромный летательный аппарат размеры которого достигали 30 метров, освещенный огнями, а сбоку него висел самолет Cessna 821Л и было хорошо видно, как из его двигателя по корпусу стекает масло.

Фермер видел все отчетливо и даже нацарапал номер самолета на своем тракторе, что бы его не забыть, а когда в газетах стали писать про исчезновение самолета он увидел. что записанный им номер совпадает с самолетом Валентича.

Он рассказал нескольким своим знакомым о том, что увидел, но они высмеяли его рассказ и посоветовали никому его больше не рассказывать. Сейчас исследователи НЛО пытаются отыскать этого очевидца, если он конечно еще жив и выслушать его рассказ из первых уст.

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Метки:  Валентича, захвачен, самолет

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