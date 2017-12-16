Реклама

Gallery

1383790321_polet-v-inye-miry_1 1405232462_thumb_vzlet-i-padenie-skaiyleb-edinstvennoiy-amerikanskoiy-orbital-noiy-stancii_1 1410660542_prizraki-gorickogo-monastyrya 1412635501_chto-skryvayut-chernye-dyry 1412883721_chelovechestvo-poshlet-otvet-na-signal-iz-sozvezdiya-strel-cov_1 1411896422_Mars-razvalivaetsya-na-chasti_1 1395684002_Vokrug-soobsheniiy-o-sensacionnyh-operaciyah-razrazilsya-skandal_1 1408318021_Pri-neizbezhnom-sliyanii-Mlechnogo-Puti-s-Tumannost-yu-Andromedy-nasha-Zemlya-uceleet

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Появление 20-километрового НЛО на Лунной орбите в 2007 году

16.12.2017 НЛО   Нет комментариев


Пролет НЛО около Луны с выходом на окололунную орбиту заснял астроном Альберто Майер 29 апреля 2007. Анализ записи провел В.Чернобров. Анализ показал, что в кадр попала тень от управляемого тела размером около 20 км, которое совершает маневр по выходу на околунную орбиту, во время маневра не наблюдается выбросов газа (двигатели явно не ЖРД). По своим характеристикам явно искусственное тело можно назвать «управляемым кораблем, не принадлежащим нашей цивилизации».

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  20-километрового, лунной, орбите, появление

Похожие сообщения:

?>