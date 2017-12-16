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Появление 20-километрового НЛО на Лунной орбите в 2007 году
16.12.2017 НЛО
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Пролет НЛО около Луны с выходом на окололунную орбиту заснял астроном Альберто Майер 29 апреля 2007. Анализ записи провел В.Чернобров. Анализ показал, что в кадр попала тень от управляемого тела размером около 20 км, которое совершает маневр по выходу на околунную орбиту, во время маневра не наблюдается выбросов газа (двигатели явно не ЖРД). По своим характеристикам явно искусственное тело можно назвать «управляемым кораблем, не принадлежащим нашей цивилизации».
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